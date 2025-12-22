विज्ञापन
1300 ड्रोन, 1200 बम और 9 मिसाइल, एक हफ्ते में कैसे पुतिन ने यूक्रेन को दहला दिया

Russia Ukraine War: व्लादिमीर पुतिन की रूसी सेना यह हमले उस समय कर रही है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए सीजफायर डील पर दोनों पक्षों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

1300 ड्रोन, 1200 बम और 9 मिसाइल, एक हफ्ते में कैसे पुतिन ने यूक्रेन को दहला दिया
यूक्रेन पर हमला करते रूसी सैनिकों की फाइल फोटो
  • रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन के खिलाफ लगभग 1300 हमलावर ड्रोन, 1200 हवाई बम और 9 मिसाइलें दागी हैं
  • ओडेसा क्षेत्र में हालिया रूसी हमले में आठ लोग मारे गए और पिवडेन शहर के बंदरगाह को मिसाइल से निशाना बनाया गया
  • यूक्रेन और अमेरिका की वार्ता टीमें युद्ध समाप्ति के लिए बातचीत कर रही हैं, जबकि रूस हमले तेज कर रहा है
रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को शुरू हुए लगभग 4 साल होने वाले हैं लेकिन शांति की उम्मीद दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है. यूक्रेन पर रूस का धमाकेदार हमला जारी है और यूक्रेन पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन के खिलाफ 1,300 हमलावर ड्रोन, लगभग 1,200 निर्देशित हवाई बम और नौ मिसाइलें लॉन्च कीं. पुतिन की सेना यह हमला उस समय कर रही है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए सीजफायर डील पर दोनों पक्षों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि पुतिन हमले तेज करके दवाब बनाने की फिराक में हैं. 

जेलेंस्की ने बताया हमला कितना खतरनाक

कई देशों से मिल रही सहायता का जिक्र करते हुए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूरोपीय परिषद ने 2026-27 के लिए 90 बिलियन यूरो आवंटित किया है. साथ ही नॉर्वे और जापान से सहायता पैकेज मिला है. पुर्तगाल के साथ एक समुद्री ड्रोन का समझौता हुआ है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने X पर लिखा, "पिछले हफ्ते में, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ लगभग 1,300 हमलावर ड्रोन, लगभग 1,200 निर्देशित हवाई बम और विभिन्न प्रकार की नौ मिसाइलें लॉन्च की हैं. ओडेसा क्षेत्र और हमारा दक्षिण विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हमारी सेवाएं क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने के लिए अपना काम जारी रखती हैं. हम कई स्तरों पर इस रूसी आतंक का मुकाबला कर रहे हैं." 

पोस्ट में कहा गया, "यह सप्ताह यूक्रेन के लिए वित्तीय सुरक्षा गारंटी पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आया है. 2026-2027 के लिए यूरोपीय परिषद ने €90 बिलियन का आवंटन किया है. साथ ही नॉर्वे और जापान से पर्याप्त सहायता पैकेज मिला है, और समुद्री ड्रोन के संयुक्त उत्पादन पर पुर्तगाल के साथ एक समझौता हुआ है."

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार रात ओडेसा क्षेत्र में एक रूसी हमले में आठ लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए. यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा के अनुसार, रूस ने क्षेत्र के पिवडेन शहर में एक बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर मिसाइल से हमला किया. CNN ने बताया कि रूस ने पिछले नौ दिनों में ओडेसा पर लगातार हमले किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई है. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका की वार्ता टीमें युद्ध को समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं.

