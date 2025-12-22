रूस की राजधानी में ही पुतिन के लेफ्टिनेंट जनरल को उड़ा दिया, कार में किसने लगाया था बम?

- मॉस्को में एक कार बम धमाके में रूसी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवरोव की मौत हो गई है
- जांच समिति ने बताया कि धमाका संभवतः यूक्रेन की खुफिया एजेंसी द्वारा लगाए गए बम से हुआ है
- विस्फोट में उपयोग किया गया उपकरण किआ सोरेंटो कार के नीचे लगाया गया एक IED था
रूस की राजधानी मॉस्को में सोमवार, 22 दिसंबर को एक कार में हुए बम धमाके में एक रूसी जनरल की मौत हो गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस की जांच समिति ने इसकी जानकारी दी है. समिति ने कहा कि रूसी जनरल स्टाफ के सेना परिचालन प्रशिक्षण निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवरोव की हत्या कर दी गई है. समिति ने कहा कि यह जांच इस संदेह पर की जा रही है कि बम यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने लगाया था.
रूस की राजधानी मॉस्को में सोमवार, 22 दिसंबर को एक कार में हुए बम धमाके में एक रूसी जनरल की मौत हो गई है#Russia | #Moscow pic.twitter.com/T4w6qj3xHi— NDTV India (@ndtvindia) December 22, 2025
रूसी मीडिया और टेलीग्राम चैनलों के अनुसार, मॉस्को में हुए इस कार विस्फोट का कारण संभवतः IED था. एक रिपोर्ट के अनुसार डिवाइस को किआ सोरेंटो कार के नीचे लगाया गया था और कार चलने के कुछ सेकंड बाद विस्फोट हो गया. रूसी मीडिया के अनुसार, "रूसी रक्षा मंत्रालय के परिचालन प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मेजर जनरल फैनिल सरवरोव को यासेनेवाया स्ट्रीट पर उड़ा दिया गया. वह चेचन्या, ओसेशिया और सीरिया में हुए संघर्ष में भागीदार थे. साथ ही यूक्रेन में युद्ध में भी भागीदार हैं."
पुतिन के सैन्य अधिकारी और खास लोग निशाने पर
मॉस्को ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में सेना भेजी थी. तब से यूक्रेन पर आरोप लगा है कि वह रूस और रूस-नियंत्रित यूक्रेनी क्षेत्रों में उसके सैन्य अधिकारियों और पुतिन समर्थक हस्तियों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं.
- इससे पहले अप्रैल में मॉस्को के पास एक कार विस्फोट में जनरल स्टाफ के डिप्टी जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की मौत हो गई थी.
- दिसंबर 2024 में, रूसी रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक रक्षा बलों के प्रमुख इगोर किरिलोव की मौत हो गई थी. उस समय मॉस्को में एक बूबी-ट्रैप्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोट हो गया था. इस हमले का दावा यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा ने किया था.
- अप्रैल 2023 में सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में एक मूर्ति में विस्फोट होने से एक रूसी सैन्य ब्लॉगर मैक्सिम फोमिन की मौत हो गई थी.
- और अगस्त 2022 में, एक कार बम विस्फोट में अल्ट्रानेशनलिस्ट विचारक अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी डारिया डुगिना की मौत हो गई.
