रूस की राजधानी में ही पुतिन के लेफ्टिनेंट जनरल को उड़ा दिया, कार में किसने लगाया था बम?

रूस की राजधानी मॉस्को में सोमवार, 22 दिसंबर को एक कार में हुए बम धमाके में एक रूसी जनरल की मौत हो गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस की जांच समिति ने इसकी जानकारी दी है. समिति ने कहा कि रूसी जनरल स्टाफ के सेना परिचालन प्रशिक्षण निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवरोव की हत्या कर दी गई है. समिति ने कहा कि यह जांच इस संदेह पर की जा रही है कि बम यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने लगाया था.

रूसी मीडिया और टेलीग्राम चैनलों के अनुसार, मॉस्को में हुए इस कार विस्फोट का कारण संभवतः IED था. एक रिपोर्ट के अनुसार डिवाइस को किआ सोरेंटो कार के नीचे लगाया गया था और कार चलने के कुछ सेकंड बाद विस्फोट हो गया. रूसी मीडिया के अनुसार, "रूसी रक्षा मंत्रालय के परिचालन प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मेजर जनरल फैनिल सरवरोव को यासेनेवाया स्ट्रीट पर उड़ा दिया गया. वह चेचन्या, ओसेशिया और सीरिया में हुए संघर्ष में भागीदार थे. साथ ही यूक्रेन में युद्ध में भी भागीदार हैं."

पुतिन के सैन्य अधिकारी और खास लोग निशाने पर

मॉस्को ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में सेना भेजी थी. तब से यूक्रेन पर आरोप लगा है कि वह रूस और रूस-नियंत्रित यूक्रेनी क्षेत्रों में उसके सैन्य अधिकारियों और पुतिन समर्थक हस्तियों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं.