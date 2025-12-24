मॉस्को में एक और कार धमाका, इस बार 2 पुलिस अफसर मरे, पुतिन के वफादारों को कौन बना रहा निशाना

- मॉस्को में लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवरोव की कार के नीचे बम लगाकर उनकी हत्या की गई थी
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर में घुसकर कोई उनके वफादारों को एक-एक करके मार रहा है. रूस की राजधानी मॉस्को के जिस इलाके में दो दिन पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल की कार को बम लगाकर उड़ाया गया था, उन्हें मौत के घाट उतारा गया था, वहां के कुछ दूर ही एक बार फिर विस्फोट हुआ है. इस विस्फोट में दो पुलिस अफसर मारे गए हैं. रूस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात मॉस्को की दरम्यानी रात यह विस्फोट हुआ है, जिसमें दो पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए. दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई. कथित तौर पर बम प्लांट करने वाला व्यक्ति भी मारा गया है.
रूसी टेलीविजन पर चलाए गए फुटेज के अनुसार, विस्फोट के बाद मॉस्को पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया गया था और बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चश्मदीदों ने बताया कि रात लगभग 1:30 बजे यह विस्फोट हुआ. यह घटना उसी जगह के पास हुई जहां सोमवार को लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवरोव की उनकी खड़ी कार के नीचे रखे विस्फोटक IED से हत्या कर दी गई थी. सरवरोव रूसी जनरल स्टाफ के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख रह चुके थे.
Третьим погибшим в результате взрыва в Москве оказался подрывник— SOTA (@Sota_Vision) December 24, 2025
Столичный СК рассказал об обстоятельствах ночного взрыва улице Елецкой на юге Москвы. По данным следствия, двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного авто и подошли для задержания — в этот… pic.twitter.com/QhMIBzR5Nv
रूसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ताओं ने बताया कि दो यातायात पुलिस अधिकारियों ने अपनी कार के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा और उसे हिरासत में लेने के लिए उसके पास पहुंचे. उसी समय वहां विस्फोट हो गया. विस्फोट के कारण दो पुलिस अधिकारी के साथ ही उस संदिग्ध व्यक्ति की भी मौत हो गई है.
मरने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं. वे मॉस्को के दक्षिणी जिले के लिए अलग ट्रैफिक पुलिस बटालियन के लेफ्टिनेंट थे: 24 वर्षीय इल्या क्लिमानोव और 25 वर्षीय मक्सिम गोर्बुनोव. गोर्बुनोव अपने पीछे पत्नी और नौ महीने की बेटी छोड़ गए हैं. अब पुलिस अधिकारियों की जान लेने की कोशिश और विस्फोटक उपकरणों की अवैध तस्करी के आरोप में एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है. घटनास्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट और ट्रेंड कुत्ते पहुंचे हुए हैं.
