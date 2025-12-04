विज्ञापन
पुतिन का 'ब्लड बाथ' सीक्रेट... साइबेरियाई हिरणों के खून में छिपा रूसी राष्ट्रपति की फिटनेस का सच?

Vladimir Putin India Visit Live Updates: व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं. जानिए उनके स्टेमिना के पीछे क्या राज बताया जाता है.

  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे
  • रूस की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने साइबेरियाई लाल हिरणों के कटे हुए सींगों के खून से नहाया है
  • हिरण के खून से स्नान करने वाले इसे ताकत और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने वाला इलाज मानते हैं
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को भारत पहुंचने वाले हैं. रूसी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर दिल्ली में तैयारी पूरी कर ली गई है. पुतिन का 30 घंटे का ये भारत दौरा बेहद खास माना जा रहा है. उनके लिए सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है. पुतिन इस दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय समिट में भी शामिल होंगे. जब मौका इतना खास है तो पुतिन के बारे में खास बात भी आपको बताते हैं. क्या आपको पता है अपने फिट शरीर के लिए दुनिया के तमाम लीडर्स में फेमस पुतिन की स्टेमिना का राज क्या है? अगर रूस की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो ​इसका हिरण के सींग के खून का कुछ लेना-देना है.

पुतिन का 'ब्लड बाथ'

CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पुतिन उन कई रूसियों में से एक हैं जिन्होंने साइबेरियाई लाल हिरणों के कटे हुए सींगों को खाया और उनके खून से नहाया है.

इसके खून से स्नान करने वालों का मानना ​​है कि यह खून उन्हें ताकत देता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है. रक्त स्नान (ब्लड बाथ) की इस मान्यता के कारण रूस में इन साइबेरियाई लाल हिरणों के खून से जुड़े उत्पादों की एक पूरी इंडस्ट्री सी बन गई है.

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार रूसी खोजी समाचार आउटलेट प्रोएक्ट ने भी खुलासा किया है कि पुतिन ने वैकल्पिक इलाज के रूप में कटे हुए हिरण के सींगों से निकाले गए रक्त से स्नान किया है. इसके अनुसार रूसी राष्ट्रपति ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की सिफारिश पर यह आजमाया है. ऐसा माना जाता है कि हिरण का खून हृदय प्रणाली में सुधार करता है और त्वचा को फिर से जीवंत करता है, यानी उसमें जवानी लाता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार हिरण के सींग को रूसी भाषा में पंत्य कहते हैं. बसंत के मौसम में इन हिरणों के सींग काटे जाते हैं. फिर उससे निकले खून को पानी में उबाला जाता है. उससे गुलाबी रंग का द्रव्य निकलता है. उबालने के बाद तैयार मिश्रण से 10 से 20 मिनट तक नहाया जाता है.

