विज्ञापन
विशेष लिंक

ब्लैक हुडी और हाथों में हथकड़ी के साथ दिखे मादुरो, न्यूयॉर्क से सामने आया वेनेजुएला के राष्ट्रपति का वीडियो

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का नया वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें न्यूयॉर्क स्थित DEA ऑफिस में हथकड़ी लगाए ले जाते हुए देखा गया. मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने कराकास से पकड़ा है.

Read Time: 3 mins
Share
ब्लैक हुडी और हाथों में हथकड़ी के साथ दिखे मादुरो, न्यूयॉर्क से सामने आया वेनेजुएला के राष्ट्रपति का वीडियो
  • वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने कराकास में पकड़ा है
  • मादुरो को DEA मुख्यालय में ले जाते हुए एक वीडियो व्हाइट हाउस के अकाउंट से सोशल मीडिया पर साझा किया गया
  • मादुरो और उनकी पत्नी को पहले अमेरिकी सैन्य बेस पर रखा गया और फिर ब्रुकलिन भेजा गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के अधिकारियों के साथ न्यूयॉर्क स्थित एजेंसी मुख्यालय के अंदर ले जाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट Rapid Response 47 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में 63 वर्षीय मादुरो काले हुडी में, हाथों में हथकड़ी लगाए, नीले कालीन वाले कॉरिडोर से गुजरते दिख रहे हैं, जिस पर “DEA NYD” लिखा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मादुरो ने कमरे में मौजूद अधिकारियों से “गुड नाइट” और “हैप्पी न्यू ईयर” कहा.

ये भी पढ़ें : 2 घंटे 20 मिनट का ऑपरेशन, ट्रंप देख रहे थे लाइव, अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए कैसे दिया पूरे मिशन को अंजाम

कैसे हुई गिरफ्तारी?

निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने कराकास के हाई-सिक्योरिटी Ft Tiuna मिलिट्री कंपाउंड में एक सरप्राइज अटैक के दौरान पकड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे जब ऑपरेशन शुरू हुआ. अमेरिका ने ये मिशन “ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व” नाम से चलाया गया, जिसमें अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स और अन्य एलिट यूनिट्स शामिल थीं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने में लगभग 30 मिनट लगे. ऑपरेशन के दौरान कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया.

मादुरो को कहां रखा गया है?

वीडियो सामने आने के बाद जानकारी मिली कि मादुरो को पहले एक अमेरिकी सैन्य बेस पर ले जाया गया और फिर न्यूयॉर्क सिटी ट्रांसफर किया गया. DEA ऑफिस से उन्हें ब्रुकलिन स्थित Metropolitan Detention Centre भेजा गया है. यह वही जेल है जहां पिछले साल रैपर Sean “Diddy” Combs को ट्रायल के दौरान रखा गया था.

ये भी पढ़ें : बस कंडक्टर से निकोलस मादुरो कैसे बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, ट्रेड यूनियन लीडर का बेटा, तानाशाही का लगा दाग

मिशन की तैयारी और ट्रंप का बयान

अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अगस्त से मादुरो की हर बारीक से बारीक गतिविधि पर नजर रखी थी, जैसे कि वे कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों तक की जानकारी जुटाई गई. जनरल डैन केन ने बताया कि ऑपरेशन से पहले अमेरिकी फोर्सेज़ ने मादुरो के सेफ़ हाउस का फुल-साइज़ रेप्लिका बनाकर रिहर्सल की थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन का क्लाइमेक्स लाइव फीड पर देखा. उन्होंने कहा कि मैंने इसे ऐसे देखा जैसे कोई टीवी शो देख रहा हूं. स्पीड और प्रिसिजन अद्भुत थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Venezuela President Maduro Video, DEA Office Maduro, US Agency Escort Maduro, Operation Absolute Resolve Video, Maduro Arrest New York
Get App for Better Experience
Install Now