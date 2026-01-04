ब्लैक हुडी और हाथों में हथकड़ी के साथ दिखे मादुरो, न्यूयॉर्क से सामने आया वेनेजुएला के राष्ट्रपति का वीडियो

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के अधिकारियों के साथ न्यूयॉर्क स्थित एजेंसी मुख्यालय के अंदर ले जाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट Rapid Response 47 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में 63 वर्षीय मादुरो काले हुडी में, हाथों में हथकड़ी लगाए, नीले कालीन वाले कॉरिडोर से गुजरते दिख रहे हैं, जिस पर “DEA NYD” लिखा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मादुरो ने कमरे में मौजूद अधिकारियों से “गुड नाइट” और “हैप्पी न्यू ईयर” कहा.

कैसे हुई गिरफ्तारी?

निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने कराकास के हाई-सिक्योरिटी Ft Tiuna मिलिट्री कंपाउंड में एक सरप्राइज अटैक के दौरान पकड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे जब ऑपरेशन शुरू हुआ. अमेरिका ने ये मिशन “ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व” नाम से चलाया गया, जिसमें अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स और अन्य एलिट यूनिट्स शामिल थीं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने में लगभग 30 मिनट लगे. ऑपरेशन के दौरान कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया.

URGENTE: Primera fotos y videos del narcotirano Nicolás Maduro #NicolasMaduro preso en New York. Maduro llevado a la oficina de la DEA La mejor noticia del mundo. Gracias Trump 🇺🇸 "VIVA VENEZUELA LIBRE" 🇻🇪 pic.twitter.com/v8zWhPqLnH — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) January 4, 2026

मादुरो को कहां रखा गया है?

वीडियो सामने आने के बाद जानकारी मिली कि मादुरो को पहले एक अमेरिकी सैन्य बेस पर ले जाया गया और फिर न्यूयॉर्क सिटी ट्रांसफर किया गया. DEA ऑफिस से उन्हें ब्रुकलिन स्थित Metropolitan Detention Centre भेजा गया है. यह वही जेल है जहां पिछले साल रैपर Sean “Diddy” Combs को ट्रायल के दौरान रखा गया था.

मिशन की तैयारी और ट्रंप का बयान

अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अगस्त से मादुरो की हर बारीक से बारीक गतिविधि पर नजर रखी थी, जैसे कि वे कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों तक की जानकारी जुटाई गई. जनरल डैन केन ने बताया कि ऑपरेशन से पहले अमेरिकी फोर्सेज़ ने मादुरो के सेफ़ हाउस का फुल-साइज़ रेप्लिका बनाकर रिहर्सल की थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन का क्लाइमेक्स लाइव फीड पर देखा. उन्होंने कहा कि मैंने इसे ऐसे देखा जैसे कोई टीवी शो देख रहा हूं. स्पीड और प्रिसिजन अद्भुत थी.