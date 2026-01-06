विज्ञापन
कौन हैं एल्विन हेलरस्टीन, 92 वर्षीय जज जो न्यूयॉर्क में मादुरो केस की कर रहे सुनवाई, ट्रंप के कई फैसलों पर लगा चुके रोक

सोमवार को मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने हेलरस्टीन की अदालत में पेश होकर नार्को-टेररिज्म और अन्य आरोपों में खुद को निर्दोष बताया. मादुरो पर 2020 में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी के मामले में आरोप तय किए गए थे. यह केस करीब 15 साल से हेलरस्टीन की निगरानी में है और इसमें वेनेजुएला के पूर्व खुफिया प्रमुख ह्यूगो आर्मांडो कारवाजाल को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है.

  • अमेरिका के जज एल्विन हेलरस्टीन वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे.
  • मादुरो और उनकी पत्नी ने नार्को-टेररिज्म सहित अन्य आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है.
  • हेलरस्टीन को 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नियुक्त किया था.
अमेरिका के 92 वर्षीय जज एल्विन हेलरस्टीन इन दिनों सुर्खियों में हैं. वे न्यूयॉर्क की अदालत में वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई कर रहे हैं. सोमवार को मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने हेलरस्टीन की अदालत में पेश होकर नार्को-टेररिज्म और अन्य आरोपों में खुद को निर्दोष बताया.

मादुरो पर 2020 में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी के मामले में आरोप तय किए गए थे. यह केस करीब 15 साल से हेलरस्टीन की निगरानी में है और इसमें वेनेजुएला के पूर्व खुफिया प्रमुख ह्यूगो आर्मांडो कारवाजाल को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की लॉ की पढ़ाई

हेलरस्टीन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से पढ़ाई की है. वे 1957 से 1960 तक अमेरिकी सेना में वकील रहे और उसके बाद निजी प्रैक्टिस में आए. 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नियुक्त किया.

यह भी पढ़ें- धरती के 'नरकलोक' में कैद हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, खौफनाक जेल की पूरी कहानी

कई अहम मामलों की कर चुके सुनवाई

अपने लंबे करियर में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की है. इनमें 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों से जुड़े सिविल केस, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े विवाद और ट्रंप प्रशासन को बिना सुनवाई के वेनेजुएला के गैंग सदस्यों को देश से बाहर भेजने से रोकने का आदेश शामिल है.

ट्रंप के फैसलों पर लगाई रोक

हेलरस्टीन ने पिछले साल ट्रंप प्रशासन के उस प्रयास को रोक दिया था जिसमें 1798 के एलियन एनिमीज़ एक्ट के तहत वेनेजुएला के प्रवासियों को एल साल्वाडोर भेजने की योजना थी. उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों पर आरोप हैं, उन्हें निर्वासन से पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए.

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ट्रंप की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें ट्रंप ने अपने न्यूयॉर्क स्टेट फ्रॉड ट्रायल को फेडरल कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

हेलरस्टीन की पहचान और जीवन

न्यूयॉर्क के यह वरिष्ठ जज अपनी यहूदी पहचान को लेकर भी खुलकर बात करते रहे हैं. उन्होंने 2023 में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने सोवियत यहूदियों के लिए आवाज उठाई. 2016 में उनके तीन रब्बियों के साथ साप्ताहिक टेनिस मैचों पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी की थी.

एक मामले में उन्होंने मैक्सिकन नागरिक अलेजांद्रो ओरोज़को की दोष स्वीकार करने की याचिका ठुकरा दी थी क्योंकि वह अनजाने में ड्रग्स से भरा ट्रक चला रहा था. हेलरस्टीन ने उसे इमिग्रेशन वकील से जोड़ा और बाद में वह अमेरिकी नागरिक बन गया.

स्टार्टअप फाउंडर को सुनाई सात साल की सजा

हाल ही में उन्होंने टेक स्टार्टअप की संस्थापक चार्ली जैविस को जेपी मॉर्गन को धोखा देने के मामले में सात साल से ज्यादा की सजा सुनाई. इसके अलावा उन्होंने आर्केगोस कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक बिल ह्वांग को 18 साल की सजा दी.

यह भी पढ़ें- दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बाद भी 'कंगाल' क्यों रहा वेनेजुएला, सस्ता क्यों बिकता है उसका तेल

हेलरस्टीन ने फ्रांसीसी बैंक बीएनपी परिबास के खिलाफ भी फैसला सुनाया, जिसमें सूडान के पूर्व शासक ओमर अल-बशीर के शासन को मदद करने के लिए बैंक को दोषी ठहराया गया और पीड़ितों को 20.75 मिलियन डॉलर का मुआवजा दिलाया.

2015 का वो ऐतिहासिक फैसला

2015 में उन्होंने एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए अमेरिकी सरकार को इराक और अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए कैदियों पर अत्याचार की तस्वीरें सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

