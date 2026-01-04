हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर मुस्कान; अमेरिका की कस्टडी में Thumbs-Up करते दिखे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो

Maduro Arrested: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिकी सेना ने ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' के तहत मादुरो को हिरासत में लिया. हैरानी की बात यह रही कि जब अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें पकड़ा, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने कैमरे के सामने Thumbs-Up का इशारा किया. यह घटना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रही है.

अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन: मादुरो गिरफ्तार

दरअसल, अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया. इस ऑपरेशन के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया. वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने भी डेल्सी को कार्यभार संभालने का आदेश दिया है. यह हमला 1989 के पनामा ऑपरेशन के बाद लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे बड़ा दखल माना जा रहा है.

न्यूयॉर्क में मादुरो की पहली तस्वीर

गिरफ्तारी के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए विज़ुअल्स में वह हथकड़ी पहने हुए अमेरिकी एजेंटों से घिरे दिख रहे हैं. इन तस्वीरों में मादुरो स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर HSI और DEA अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो फुटेज में उनका प्लेन न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हुए दिखा, जहां FBI और अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे.

कैसे हुआ ऑपरेशन?

अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कई ठिकानों पर हमला किया. इस दौरान मादुरो के सुरक्षित ठिकाने पर धावा बोला गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मादुरो सेफ रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद नहीं कर पाए. अमेरिकी सैनिकों ने स्टील दरवाजे तोड़कर उन्हें और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया. ऑपरेशन के दौरान कराकास में कई धमाके हुए और शहर के कई हिस्सों में बिजली काट दी गई.

ये भी पढ़ें- 2 घंटे 20 मिनट का ऑपरेशन, ट्रंप देख रहे थे लाइव, अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए कैसे दिया पूरे मिशन को अंजाम

ट्रंप का बयान: “ऐसा मिशन नहीं देखा”

गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि “दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ऐसा मिशन नहीं देखा गया.” उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद सफल रहा और खराब मौसम के कारण इसे चार दिन तक टालना पड़ा. जैसे ही हालात सही हुए, अमेरिकी सेना ने जमीन, आसमान और समुद्र से हमला किया.

कोई मौत नहीं, कुछ घायल

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस मिशन में किसी की मौत नहीं हुई. हालांकि कुछ लोग घायल हुए. अमेरिका ने पहले मादुरो की गिरफ्तारी के लिए 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया था. अब मादुरो अमेरिकी न्याय विभाग की हिरासत में हैं और उन पर आपराधिक मुकदमा चलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- बस कंडक्टर से निकोलस मादुरो कैसे बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, ट्रेड यूनियन लीडर का बेटा, तानाशाही का लगा दाग