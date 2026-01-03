तानाशाह को हटाने के लिए अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया... वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने पर बोले ट्रंप

वेनेजुएला पर अमेरिका के हमलों और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने के बाद डोनाल्ड्र ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये एक्शन आखिर क्यों और किसके कहने पर लिया गया. मादुरो और उनकी पत्नी आखिर हैं कहां, सेना ने इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया. ट्रंप ने इसे लेकर हर एक बात बताई है. इसके साथ ही ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा भी किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि वेनेजुएला में "उचित और विवेकपूर्ण" सत्ता हस्तांतरण होने तक अमेरिका इसका संचालन करेगा. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कबतक. ट्रंप ने कोई विस्तृत कानूनी ढांचा या यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इस तरह की अभूतपूर्व व्यवस्था को अमेरिकी या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कैसे नियंत्रित किया जाएगा.

मादुरो को पकड़े जाने के बाद ट्रंप का खुलासा

यह ऐलान ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. ट्रंप की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दक्षिण वेनेजुएला पर अमेरिकी विशेष बलों द्वारा किए गए अभूतपूर्व हमले के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को बंदी बना लिया गया था.

अमेरिका करेगा वेनेजुएला का संचालन

ट्रंप ने कहा, "हम तब तक वेनेजुएला का संचालन करेंगे, जब तक कि हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते" उन्होंने कहा कि अब दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. वर्ल्ड वार-2 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था.

मादुरो वहां का तानाशाह था

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए अमेरिकी सेना के ऑपरेशन मिड नाइट हैमर पर ने कहा कि मेरे आदेश पर वेनेजुएला पर कार्रवाई की गई. मादुरो वहां का तानाशाह था. तानाशाह को पकड़ने के लिए वहां पर मिलिस्ट्री ऑपरेशन हुआ. इस ऑपरेशन में अमेरिका की तीनों सेना शामिल थीं. ऑपरेशन के समय हर तरफ अंधेरा था.

अमेरिका लाए गए मादुरो निकोलस

ट्रंप ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ. एक भी अमेरिकी इसमें नहीं मारा गया. इस ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर था. मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से पकड़कर अमेरिका लेकर आया गया है.

वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के हमले के बारे में जानें

वाशिंगटन और काराकास से मिली जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी सेना का यह अभियान शनिवार सुबह शुरू हुआ. वेनेजुएला की राजधानी में उस समय हमलों की खबर मिली जब विमान शहर के ऊपर उड़ रहे थे. स्थानी लोगों ने बताया कि कुछ देर तक करीब 7 ज़ोरदार धमाके हुए. जिसके बाद सैन्य ठिकानों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया.

वीडियो फुटेज में कराकस के पास पहाड़ियों पर ट्रेसर फायर और विस्फोटों की रोशनी दिखाई दे रही थी, जबकि अलग-अलग तस्वीरों में शहर के भीतर एक सैन्य अड्डे के हैंगर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था. बताया गया कि इसके तुरंत बाद एक प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान में बिजली गुल हो गई.

वेनेजुएला के अधिकारियों ने कहा कि मादुरो और फ्लोरेस को देश के सबसे सुरक्षित सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक, फोर्ट टियूना सैन्य परिसर में मौजूद उनके आवास से अगवा किया गया. सत्तारूढ़ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नाहूम फर्नांडीज ने इस घटना को उनके घर के आसपास के क्षेत्र में हवाई हमलों के बाद की गई किडनैपिंग बताया.

ट्रंप ने कुछ ही घंटों के भीतर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें मादुरो एक अमेरिकी युद्धपोत पर आंखों पर पट्टी और हथकड़ी पहने हुए दिखाई दए. उन्होंने शायद शोर कम करने वाले ईयर प्रोटेक्शन और ग्रे रंग के स्पोर्ट्सवियर पहने हुए थे. बाद में ट्रंप ने पूर्व वेनेजुएला नेता की पहचान बताई, जो न्यूयॉर्क ले जाए जा रहे थे.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए न्यू चार्जेस के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका में नए आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा. इस अभियोग में दंपति पर "नारको-आतंकवाद की साजिश" में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.