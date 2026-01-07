विज्ञापन
विशेष लिंक

'यह सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता का जुआ है', इयान ब्रेमर का वेनेज़ुएला पर बड़ा बयान

अमेरिका के वेनेज़ुएला पर हुए ऑपरेशन पर यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष इयान ब्रेमर ने कहा कि यह 'सत्ता परिवर्तन' नहीं बल्कि 'सत्ता का जुआ' है. उन्होंने NDTV से बातचीत में बताया कि नई सरकार भी पुरानी जैसी ही है. ब्रेमर ने कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला से रूस, ईरान, क्यूबा और हिज़्बुल्लाह से संबंध तोड़ने, तेल और खनिजों तक पहुंच देने और ड्रग्स निर्यात रोकने की मांग कर रहा है. इन शर्तों के बिना अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा.

Read Time: 2 mins
Share
'यह सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता का जुआ है', इयान ब्रेमर का वेनेज़ुएला पर बड़ा बयान
  • अमेरिका ने वेनेज़ुएला में सैन्य ऑपरेशन कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया है.
  • यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष इयान ब्रेमर के अनुसार यह सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अमेरिका का एक जोखिम भरा जुआ है.
  • ऑपरेशन में 40 वेनेज़ुएलन नागरिक और सैनिक मारे गए, जबकि अमेरिकी सेना के कोई हताहत नहीं हुए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला में किए गए सैन्य ऑपरेशन और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल है. यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और वैश्विक जोखिम विशेषज्ञ इयान ब्रेमर ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा, 'यह सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता का जुआ है. पासा फेंको और देखो आगे क्या होता है.'

वेनेजुएला से US की मांगें

ब्रेमर ने बताया कि अमेरिका वेनेज़ुएला से कई शर्तें पूरी करने की मांग कर रहा है. रूस, ईरान, क्यूबा और हिज़्बुल्लाह से संबंध तोड़ना, अमेरिकी कंपनियों को तेल और खनिजों तक प्राथमिक पहुंच देना और ड्रग्स निर्यात रोकना. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नई सरकार इन शर्तों को नहीं मानती, तो अमेरिका मादुरो की तरह फिर सैन्य कार्रवाई करेगा.

यह भी पढ़ें- बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी से मिलाया हाथ, महाराष्ट्र में AIMIM ने BJP से गठबंधन क्यों किया

इस बीच, अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि यह 'सत्ता परिवर्तन' नहीं बल्कि 'व्यवहार में बदलाव' की मांग है. 

मादुरो को उठा ले गई अमेरिकी सेना

बता दें कि शनिवार को हुए ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोप हैं. इस कार्रवाई में 40 वेनेज़ुएलन नागरिक और सैनिक मारे गए, जबकि कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें- वेनेजुएला संकट से सस्ता हो सकता है कच्चा तेल, भारत को कैसे मिलेगा बड़ा फायदा? नीति आयोग के सदस्य समझाया पूरा गणित

वेनेज़ुएला को 'चलाएगा' अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका अनिश्चित अवधि तक वेनेज़ुएला को 'चलाएगा' ताकि तेल हित सुरक्षित किए जा सकें. इसके अलावा, ट्रंप गाज़ा के लिए 'पोस्टवार बोर्ड ऑफ पीस' का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे अमेरिका एक और लंबे मिडिल ईस्ट एंगेजमेंट में शामिल होगा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Venezuela, Venezuela America, Maduro Arrest New York, Maduro Arrested, Venenzuelans Rejects Maduro's Plans
Get App for Better Experience
Install Now