पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का उड़े ट्रंप, '2 शब्दों' में कर दिया बड़ा इशारा

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप वाशिंगटन से अलास्‍का के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर उन्‍हें अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करनी है. दुनिया की दो महाशक्तियों के नेताओं की इस मुलाकात को बेहद महत्‍वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जा रहा है. अलास्‍का के एंकोरेज शहर में होने जा रही ट्रंप-पुतिन की मुलाकात यूक्रेन के भविष्य के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकती है, जो फरवरी 2022 से रूस के साथ युद्ध में फंसा है. यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से यह पुतिन की पश्चिम की पहली यात्रा होगी. वहीं ट्रंप ने रवाना होने से पहले ट्रूथ सोशल पर एक पोस्‍ट से इस बैठक की अहमियत को बता दिया है.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने विमान में सवार होने से पहले अपनी सोशल मीडिया कंपनी ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'बड़ा दांव'. ट्रंप के इन दो शब्‍दों ने इस मुलाकात की अहमियत को बयां कर दिया है. ऐसे में इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया जा रहा है.

एयरफोर्स वन से रवाना हुए ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप के साथ एयरफोर्स वन विमान से अलास्का की यात्रा के लिए रवाना हुए. ट्रंप के साथर एक बड़ा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी रवाना हुआ है. दोनों शीर्ष नेताओं के बीच यह मुलाकात आज अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन स्थित ज्वाइंट बेस पर होनी है.

पुतिन के साथ अपनी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया कि पुतिन अब शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं.

उन्‍होंने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे."

शांति वार्ता में कौन शामिल होगा?

व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज एक निजी बैठक होनी है. हालांकि दोनों देशों से कई लोग अलास्‍का पहुंच रहे हैं. आइए जानते हैं कि इनमें कौन-कौन शामिल हैं.

रूस

व्लादिमीर पुतिन को उनके खूंखार "मस्केटियर" बॉडीगार्ड्स के साथ-साथ मंत्रियों और अपने रूसी दोस्तों की एक बड़ी टीम साथ होगी.

उनके निवेश दूत किरिल दिमित्रिव के अनुसार, रूसी दल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव, वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव और खुद दिमित्रिव शामिल हैं.

अमेरिका

अमेरिका के साथ डोनाल्‍ड ट्रंप के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति के साथ विमान में कम से कम 16 महत्‍वपूर्ण लोगों के विमान में सवार हैं. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे हैं.

इसके साथ ही वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट और सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ भी साथ जा रहे हैं.

रूस के लिए महत्‍वपूर्ण होगी बैठक: ट्रंप

डोनाल्‍ड ट्रंप ने रवाना होने से पहले यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन को प्रोत्साहन के रूप में दुर्लभ खनिजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार है, ट्रंप ने कहा, "हम देखेंगे कि हमारी बैठक में क्या होता है. हमारी बड़ी बैठक है. मुझे लगता है कि यह रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और यह हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी और केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम बहुत से लोगों की जान बचाएंगे."

उन्होंने कहा कि मैं असल में यह इसलिए कर रहा हूं, जिससे हर हफ्ते हजारों सैनिकों की जान बच सके.

अलास्का वार्ता से आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ एक अगली बैठक की योजना की रूपरेखा तैयार की है. संभावना है कि इसमें यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे. उन्होंने इस बैठक को पहली बैठक से संभावित रूप से ज्‍यादा महत्वपूर्ण बताया.

यदि यह खराब बैठक होगी तो... : ट्रंप

डोनाल्‍ड ट्रंप ने रूसी नेता के सुझाव पर उन्हें निमंत्रण दिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब से रक्षात्मक रुख अपनाया है और चेतावनी दी है कि अगर पुतिन समझौता नहीं करते हैं तो बैठक कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है. यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्‍की की हर बात और हाव-भाव पर कड़ी नजर रहेगी. जेलेंस्‍की को बैठक में शामिल नहीं किया गया है.

डोनाल्‍ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यदि यह खराब बैठक होगी तो बहुत जल्दी खत्‍म हो जाएगी और यदि यह एक अच्छी बैठक है तो हम निकट भविष्य में शांति स्थापित कर लेंगे.