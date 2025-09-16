समंदर में अटैक और सब धुआं... ट्रंप ने इस देश के खिलाफ छेड़ा ‘ड्रग्स वॉर’, 2 हफ्ते में 2 नाव तबाह | Video

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने सोमवार, 15 सितंबर को एक बार फिर से वेनेजुएला से कथित तौर पर ड्रग्स ला रही एक नाव को निशाना बनाया, उसे हवाई हमले में तबाह कर दिया. इस हमले में नाव पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई. वेनेजुएला के खिलाफ एक तरह से ड्रग्स वॉर शुरू कर चुके राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वेनेजुएला के ड्रग्स कार्टेल पर सैन्य हमलों को और बढ़ाया जा सकता है, जमीनी हमला शुरू किया जा सकता है.

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में हमले की घोषणा करते हुए कहा, "यह हमला तब किया गया जब वेनेजुएला के ये कन्फर्म नार्कोटेररिस्ट अंतरराष्ट्रीय जल में अवैध ड्रग्स (एक घातक हथियार जो अमेरिकियों को जहर दे रहा!) को अमेरिका की ओर ले जा रहे थे… ये बेहद हिंसक ड्रग्स की तस्करी करने वाले कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा करते हैं."

ट्रंप ने नाव पर हवाई हमले का विजुअल भी शेयर किया है.

पहली बार ऐसा हमला नहीं

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएगला के किसी नाव को यह आरोप लगाकर हवाई हमले में तबाह किया है कि उसमें ड्रग्स रखकर अमेरिका लाया जा रहा था. सोमवार को किए गए हवाई हमले से करीब 2 हफ्ते पहले ऐसा हमला किया गया था, जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि यह वेनेज़ुएला से ड्रग्स ले जाने वाली स्पीडबोट थी जिसमें 11 लोग मारे गए थे.

अमेरिका के पास क्या सबूत?

सोमवार को बाद में ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने नवीनतम हमले की फुटेज दिखाई है. यह पूछे जाने पर कि अमेरिका के पास क्या सबूत है कि नाव से ड्रग्स ले जाया जा रहा था, ट्रंप ने जवाब दिया, "हमारे पास सबूत है. आपको बस उस कार्गो को देखना है जो पूरे समुद्र में बिखरा हुआ था - हर जगह कोकीन और फेंटेनल के बड़े बैग थे."

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि समुद्र में कथित ड्रग तस्करों को निशाना बनाने वाले अमेरिकी सैन्य हमलों को जमीन तक बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में पहला हमला करने के बाद से अमेरिकी सेना को कैरेबियन सी में कम जहाज दिख रहे हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि कार्टेल अभी भी जमीन के रास्ते ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं.

ट्रंप ने कहा, "हम अभी कार्टेल को बता रहे हैं कि हम उन्हें भी रोकेंगे. जब वे जमीन से आएंगे तो हम उन्हें उसी तरह रोकेंगे जैसे हमने नावों को रोका था... लेकिन शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात करने से ऐसा नहीं होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अच्छा है."

अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बाद में X (पहले ट्विटर) पर चेतावनी दी कि अमेरिका "उन्हें ट्रैक करेगा, उन्हें मार डालेगा, और हमारे गोलार्ध में उनके नेटवर्क को नष्ट कर देगा - वो भी अपनी पसंद के समय और स्थानों पर."

ट्रंप सरकार ने अमेरिका में ड्रग्स को आने से रोकने के लिए आवश्यक कदम के रूप में सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया है.

