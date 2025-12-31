Happy New Year 2026 Celebration: खट्टी-मिठी यादों के साथ साल 2025 आज समाप्त हो रहा है. भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी. जिसके स्वागत के लिए पूरी दुनिया में जश्न की तैयारी चल रही है. लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ नए साल के स्वागत की जश्न में तैयारी में जुटे हैं. बहुत सारे लोग नए साल का स्वागत मंदिरों में पूजा-अर्चना से करने की तैयारी में हैं. इस कारण वैष्णो देवी, अयोध्या राम मंदिर, काशी वाराणसी मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर सहित देश के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है. दूसरी ओर शिमला, मनाली, देहरादून सहित अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ जुटी है. दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पुणे जैसे मेट्रो शहरों में भी नए साल के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है.

नए साल के स्वागत के जश्न की कहां कैसी तैयारी चल रही है? आइए जानते हैं देश-दुनिया के पल-पल के अपडेट्स.

Happy New Year 2026 Celebration Live Updates:

