Happy New Year 2026 Celebration: खट्टी-मिठी यादों के साथ साल 2025 आज समाप्त हो रहा है. भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी. जिसके स्वागत के लिए पूरी दुनिया में जश्न की तैयारी चल रही है. लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ नए साल के स्वागत की जश्न में तैयारी में जुटे हैं. बहुत सारे लोग नए साल का स्वागत मंदिरों में पूजा-अर्चना से करने की तैयारी में हैं. इस कारण वैष्णो देवी, अयोध्या राम मंदिर, काशी वाराणसी मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर सहित देश के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है. दूसरी ओर शिमला, मनाली, देहरादून सहित अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ जुटी है. दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पुणे जैसे मेट्रो शहरों में भी नए साल के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है.
नए साल के स्वागत के जश्न की कहां कैसी तैयारी चल रही है? आइए जानते हैं देश-दुनिया के पल-पल के अपडेट्स.
Happy New Year 2026 Celebration Live Updates:
नोएडा: सेक्टर 18 से लेकर परीचौक तक बड़े स्तर पर बदलाव
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. सेक्टर-18 क्षेत्र में दोपहर 2 बजे से रात्रि तक डायवर्जन है. सेक्टर–18 में एंट्री डायवर्ट रहेगी. सभी वाहन मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग करें.
भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी
दिल्ली में इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आसपास का इलाका. सार्वजनिक वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए नियंत्रित मार्ग. सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. भीड़ बढ़ने पर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा.
कनॉट प्लेस में पाबंदी
दिल्ली के कनॉट प्लेस में इनर, मिडिल और आउटर सर्कल- तीनों में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. केवल इमरजेंसी और अधिकृत वाहनों को अनुमति है. पार्किंग भी शाम से बंद रहेगी.
दिल्ली: शाम 7 बजे से CP पूरी तरह नो-एंट्री जोन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में गाड़ियों का प्रवेश बिल्कुल बंद रहेगा.
नए साल से पहले दिल्ली में जाम को रोकने के लिए सख्त ट्रैफिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं
नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली-एनसीआर पूरी तरह तैयार है. भीड़ और जाम को रोकने के लिए दिल्ली एवं नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सख़्त ट्रैफिक व्यवस्थाएं लागू की हैं. ऐसे में बाहर निकलने से पहले यह पूरी एडवाइजरी जरूर पढ़ें, ताकि आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन किसी परेशानी में न बदल जाए.