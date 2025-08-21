जंग की तैयारी में ‘शांतिदूत’ ट्रंप? अमेरिका ने वेनेजुएला भेजे 3 जंगी जहाज, 4 हजार सैनिक भी तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन लेने की सोच ली है. कदम भी कोई छोटा-मोटा नहीं. ट्रंप वेनेजुएला के तट पर अपने तीन युद्धपोत (वॉरशिप) तैनात कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से परिचित एक सूत्र ने बुधवार, 20 अगस्त को इसकी जानकारी दी.

अमेरिकी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया कि तीन एजिस श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक (गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर) वेनेजुएला के जल क्षेत्र की ओर जा रहे हैं. अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ट्रंप इसके अलावा इस क्षेत्र में 4,000 सैनिकों (मरीन) को भेजने की भी योजना बना रहे हैं.

वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने सोमवार को था कहा कि वह अमेरिकी "धमकी" के जवाब में वेनेजुएला में 45 लाख मिलिशिया (लड़के) सदस्यों को तैनात करेंगे.

आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम के पीछे वेनेजुएला से अमेरिका में होने वाली ड्रग्स की तस्करी को रोकना वजह है. युद्धपोत की यह तैनाती तब हुई है जब ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाया है. इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स के आरोप में उनके उपर रखे इनाम को दोगुना कर 50 मिलियन डॉलर कर दिया है.

अमेरिका राष्ट्रपति मादुरो को पिछली दो चुनावों में मिली जीतों को मान्यता नहीं देता है. अमेरिका उन पर कार्टेल डे लॉस सोल्स ("कार्टेल ऑफ द सन्स") नाम के कोकेन तस्करी वाले गैंग का नेतृत्व करने का आरोप लगाता है.

अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने पिछले महीने इस गैंग को एक विशेष आतंकवादी डेजिग्नेशन दिया था. उस पर ट्रेन डी अरागुआ और सिनालोआ ड्रग कार्टेल का समर्थन करने का आरोप लगाया था, जिन्हें इस साल की शुरुआत में विदेशी आतंकवादी संगठनों का लेबल दिया गया था.

व्हाइट हाउस से जब मंगलवार को वेनेजुएला में जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को उतारने की संभावना के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि ट्रंप ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए "हर तत्व" यानी हर विकल्प का उपयोग करेंगे.

यह भी पढ़ें: क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई छह‑सात युद्ध खत्म किए, क्या है सच्चाई?