ट्रंप ने दिया झटका! कई भारतीयों के लिए H-1B वीजा का इंटरव्यू अगले साल तक टाला गया

अगर आप अमेरिका में जाकर पढ़ना या काम करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालेगी. यह चेक किया जाएगा कि आप क्या पोस्ट करते हैं, अमेरिका और उसके हितों को लेकर आपकी सोच क्या है. जब से सोशल मीडिया की जांच (वेटिंग) का यह नया नियम बनाया गया है, इसने एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है. इसकी वजह से H-1B वीजा के लिए भारत से आवेदन करने वाले लोगों के एप्लीकेशन पर मुहर लगाने में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हो गया है. हालात यह है कि H-1B वीजा के लिए कई भारतीयों के लिए अमेरिकी दूतावास में अपॉइंटमेंट अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार, 9 दिसंबर की रात वीजा आवेदकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

इसमें कहा गया है, "अगर आपको एक ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि आपके वीजा अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाया (रिशेड्यूल) गया है, तो मिशन इंडिया आपको अपॉइंटमेंट की नई तारीख पर आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है."

ATTENTION VISA APPLICANTS - If you have received an email advising that your visa appointment has been rescheduled, Mission India looks forward to assisting you on your new appointment date. Arriving on your previously scheduled appointment date will result in your being denied… — U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 9, 2025

अमेरिकी दूतावास ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अपॉइंटमेंट की नई तारीख दिए जाने की सूचना मिलने के बाद भी कोई पहले वाली तारीख पर दूतावास पहुंचता है तो उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा, उसे एंट्री नहीं मिलेगी. दूतावास ने कहा है, "अगर आप पहले वाली अपॉइंटमेंट की तारीख पर पहुंचते हैं तो आपको दूतावास या वाणिज्य दूतावास में आने से रोक दिया जाएगा."

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, H-1B वीजा के लिए दिसंबर में होने वाले इंटरव्यू को अगले साल मार्च तक के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है. हालांकि, कितने भारतीय आवेदकों के अपॉइंटमेंट को आगे टाला गया है, इसकी सटीक संख्या पता नहीं है. एक प्रमुख बिजनेस इमिग्रेशन लॉ फर्म के वकील स्टीवन ब्राउन ने कहा है, "मिशन इंडिया इस बात की पुष्टि करता है जो हम सुन रहे हैं. उन्होंने आने वाले हफ्तों में कई अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया है. सोशल मीडिया जांच करने के लिए इन अपॉइंटमेंट को मार्च के लिए टाल दिया गया है."

Mission India confirms what we have been hearing. They have cancelled a number of appointments in the coming weeks and rescheduled them for March to allow for the social media vetting. https://t.co/gjsIDxmPOX — Steven Brown (@AttyStevenBrown) December 9, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई H-1B वीजा पॉलिसी के तहत सितंबर में इसपर एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की फीस भी थोपी थी. अब वो इसके लिए अप्लाई करने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रहे हैं. इस वीजा की मदद से कुशल भारतीय वर्कर्स अमेरिका में जाकर काम करते हैं.

