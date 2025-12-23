यूक्रेन के ड्रोन ने घुड़सवार रूसी सैनिक को मिनटों में बनाया निशाना, कैमरे में कैद हुआ जोरदार धमाका, देखें VIDEO

- यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से घोड़े पर सवार एक रूसी सैनिक को निशाना बनाया.
- ड्रोन हमले में सैनिक और घोड़ा दोनों जमीन पर गिर गए. घोड़ा भाग गया और सैनिक घायल हो गया.
- यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का खूब उपयोग कर रहा है. बड़े रूसी ठिकानों और सैनिकों को ट्रैक कर निशाना बना रहा है.
जंग के मैदान में अब ड्रोन का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. ड्रोन की मदद से दुश्मनों को टारगेट कर रास्ते से साफ किया जा रहा है. यूक्रेन की सेना ने ड्रोन अट्रैक से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक घोड़े पर सवार रूसी सैनिक को टारगेट किया गया है. क्लिप में, एक रूसी सैनिक खुले मैदान में घोड़े पर सवार दिख रहा है. जबकि एक ड्रोन ऊपर से उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है. कुछ देर बाद, ड्रोन हमला करता है, और जब सैनिक भागने की कोशिश करता है तो उसे मार गिराता है. दरअसल ड्रोन हमले से हुए धमाके से घोड़ा नीचे गिर जाता है. रूसी सैनिक भी जमीन पर गिर जाता है. फिर घोड़ा उठकर भाग जाता है और सैनिक को पीछे छोड़ देता है.
Earlier today, Ukrainian forces repelled a Russian cavalry assault in Donetsk Oblast.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2025
Cavalry, in this case, actually using horses. pic.twitter.com/WUlDyWachc
रूसी सैनिक पर हमले का वीडियो यूक्रेन की 92वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की 5वीं असॉल्ट बटालियन ने शेयर किया है. हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं दी गई है. NDTV इस फुटेज को खुद से वेरिफाई नहीं करता है.
वीडियो के साथ, यूक्रेनी ब्रिगेड ने टेलीग्राम पर एक मैसेज पोस्ट किया. ब्रिगेड ने लिखा, "रूसी कब्जा करने वाले अपने 'मीट असॉल्ट' के दौरान इतनी तेजी से इक्विपमेंट खो रहे हैं कि उन्हें घोड़े पर बैठकर घूमना पड़ रहा है. लेकिन इससे भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है - 92वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की 5वीं असॉल्ट बटालियन के ड्रोन ने टारगेट देखते ही दुश्मन को "माइनस" कर दिया.
यूक्रेन के लिए ड्रोन बना जरूरी हथियार
ड्रोन अब युद्ध में एक जरूरी हथियार बन गया है, खासकर यूक्रेन के लिए. ड्रोन की मदद से यूक्रेन सेना अपने कहीं ज्यादा बड़ी रूसी सेना से मुकाबला कर पा रही है. कीव रूसी ठिकानों को ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए ड्रोन का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं.
बात दें कि फरवरी 2022 से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है. इस युद्धों में कई सैनिकों ने अपनी जान खोई है. यहां तक की यूक्रेन में कई आम लोग भी इस युद्ध के शिकार बने हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं