ड्रोन डिफेंस के बदले यूक्रेन को चाहिए पैसा और तकनीक, जेलेंस्की ने अमेरिका और खाड़ी देशों के सामने रखी शर्त

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को जारी अपने बयान में कहा कि यूक्रेनी ड्रोन खरीदने के इच्छुक विदेशी देशों और कंपनियों को निर्माताओं से सीधे बात करके यूक्रेनी सरकार को दरकिनार करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. जेलेंस्की ने कहा कि ऐसा होने से रोकने के लिए एक नए सिस्टम की आवश्यकता है, और उनकी सरकार ने यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किए बिना इंटरसेप्टर बेचने वाले एक निर्माता को पहले ही फटकार लगाई है.

यूक्रेन का इंटरसेप्टर क्यों चाहिए

ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध ने यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्टर में नए सिरे से रुचि जगाई है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मध्य पूर्वी सहयोगी ईरानी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के तरीके तलाश रहे हैं. जेलेंस्की ने खाड़ी देशों को ईरानी डिजाइन वाले ड्रोन को मार गिराने में विशेषज्ञता प्रदान करने वाली टीमें भेजी हैं, और बदले में उनसे रूसी मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम अमेरिकी डिजाइन वाले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का अनुरोध किया है.

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जेलेंस्की चाहते हैं अपनी मर्जी

जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, "दुर्भाग्यवश, कुछ सरकारों या कंपनियों के प्रतिनिधि विशिष्ट उपकरण खरीदने के लिए यूक्रेनी सरकार को दरकिनार करना चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा, "कुछ स्वतंत्र देशों में भी, हमें निजी क्षेत्र से अनुबंध सीधे नहीं मिलते. अनुबंध राजनीतिक माध्यम से मेरे पास आता है. उसके बाद ही निजी क्षेत्र हमसे बातचीत शुरू करता है." उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही एक कंपनी को फटकार लगाई है: "अगर आप बेचना चाहते हैं, तो बेचिए, ठीक है. लेकिन यह हमारे सैनिकों के बिना काम नहीं करेगा और यह अस्वीकार्य है: किसी निजी क्षेत्र की संस्था का हमारे रक्षा बलों से सैनिकों या ड्रोन ऑपरेटरों को छीन लेना."

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फिर जेलेंस्की को क्यों चाहिए पैट्रियट

रूस ने फरवरी 2022 में आक्रमण करने के बाद से यूक्रेन पर हजारों ड्रोन दागे हैं. कीव इन ड्रोनों को निष्क्रिय करने के लिए सस्ते ड्रोन इंटरसेप्टर, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण और विमान-रोधी बंदूकों का इस्तेमाल करता है. यूक्रेन ने सुझाव दिया है कि वह अपने कम लागत वाले इंटरसेप्टर को महंगी पैट्रियट मिसाइलों से बदल सकता है, जिनका उपयोग खाड़ी देश वर्तमान में सस्ते ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को उन्नत रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए इनकी आवश्यकता है.

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