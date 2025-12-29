कभी रूसी जर्नल तो कभी सैन्य ठिकानें, पुतिन के आवास को निशाना बनाने से पहले यूक्रेन कर चुका है कई बड़े हमले

- यूक्रेन ने रूस के नोवगोरोड में राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक निवास पर 91 ड्रोन से हमला किया है
- इससे पहले यूक्रेन ने रूस के ओलेन्या और एंगेल्स एयरबेस पर हमला कर Tu-160 विमान को गंभीर नुकसान पहुंचाया
- मई 2023 में यूक्रेन ने क्रेमलिन पर दो ड्रोन से हमला कर रूस की सुरक्षा में सेंध लगाई थी
यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब पुतिन के घर तक पहुंच चुकी है. आज यूक्रेन के हुए हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. रूस-यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर आ गया है जहां पुतिन के सबसे सुरक्षित अभेद्य किलों में सेंध लगनी शुरू हो गई है. आज यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवगोरोड इलाके में स्थित आधिकारिक निवास पर 91 ड्रोनों से हमला बोलकर सनसनी फैला दी.
हालांकि ये पहली बार नहीं है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इतने करीब जाकर हमले किए. इससे पहले भी कई बार पुतिन के अधिकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है.
जनरल इगोर किरिलोव पर हमला
यूक्रेन ने केवल हथियारों को ही नहीं, बल्कि पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले जनरलों को भी निशाने पर लिया है. रूस के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव पर मॉस्को में हमला किया गया.
इगोर किरिलोव के अपार्टमेंट के बाहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाए गए बम के जरिए यह धमाका किया गया था, जिसमें जनरल की मौत हो गई थी. यूक्रेन ने उन्हें युद्ध अपराधी करार देते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.
Tu-160 को भारी नुकसान
यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने रूस के अंदर गहराई में मौजूद ओलेन्या और एंगेल्स जैसे एयरबेस को निशाना बनाया था. इस हमले में पुतिन के सबसे घातक व्हाइट स्वान कहे जाने वाले Tu-160 को भारी नुकसान पहुंचा. Tu-160 पुतिन के न्यूक्लियर ट्राइएड का सबसे अहम हिस्सा है. इसकी तबाही रूस के लिए एक बड़ा सैन्य और मनोवैज्ञानिक झटका माना गया था.
क्रेमलिन, गाइड पर हमला
मई 2023 में यूक्रेन ने क्रेमलिन (पुतिन का दफ्तर) पर दो ड्रोनों से सीधे गुंबद पर हमला किया था. इससे पहले अगस्त 2022 में पुतिन के गाइड कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार बम धमाके में मौत हो गई थी.
विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन सीधे रूस के स्ट्रैटजिक एसेट्स और हाई-प्रोफाइल कमांडर्स को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है. पुतिन के घर पर हुआ यह हमला दिखाता है कि युद्ध की सीमाएं मॉस्को के रेड स्क्वायर तक आ गईं हैं.
