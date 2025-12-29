डेडलाइन नहीं, यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर ध्यान... जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप का बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का फ्लोरिडा स्थित अपने आवास पर रूस के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक के लिए स्‍वागत किया. दोनों नेताओं ने मार-ए-लागो रिसॉर्ट के बाहर खड़े होकर पत्रकारों से बात की. ट्रंप ने रविवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में हैं. साथ ही उन्‍होंने कहा कि युद्ध समाप्ति की कोई डेडलाइन नहीं है, हमारा ध्‍यान यूक्रेन युद्ध समाप्‍त करने पर है.

ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बातचीत के अंतिम चरण में हैं और देखते हैं कि क्‍या होता है. अन्‍यथा यह मामला और लंबा खिंच सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए उनके पास कोई डेडलाइन नहीं है.

पुतिन शांति को लेकर बेहद गंभीर थे: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन शांति को लेकर "बहुत गंभीर" थे. उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के लिए "एक मजबूत समझौता" होगा, जिसमें यूरोपीय देश भी शामिल होंगे. ट्रंप ने जेलेंस्‍की से अपनी मुलाकात से ठीक पहले पुतिन से बात की थी.

पुतिन के साथ मेरी सार्थक बातचीत हुई: ट्रंप

ट्रंप ने रविवार को कहा कि जेलेंस्की के साथ मुलाकात से कुछ घंटे पहले रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी "सार्थक" बातचीत हुई. उन्‍होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा करते हुए कहा कि मेरी अभी-अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और सार्थक फोन पर बातचीत हुई है. फ्लोरिडा में हुई बातचीत के बाद दोनों नेता फिर से बात करेंगे.

बैठक से पहले रूस ने कीव से पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाने का आग्रह किया था, जिससे यूक्रेन में संघर्ष समाप्त हो सके. राजनयिक सलाहकार यूरी उशाकोव ने पत्रकारों से कहा कि यूक्रेन को अब डोनबास से "बिना देरी किए" हटने का "साहसिक निर्णय" लेना चाहिए.

डोनबास के पूर्वी डोनेट्स्क इलाके के पांचवें हिस्से से यूक्रेन का हटना किसी भी समझौते के लिए रूस की एक प्रमुख मांग है. यह इलाका अभी भी उसके नियंत्रण में है.

अस्‍थायी युद्धविराम संघर्ष को लंबा खींचेगा: उशाकोव

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद बोलते हुए उशाकोव ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि यूक्रेन में कोई भी अस्थायी युद्धविराम केवल संघर्ष को लंबा खींचेगा.

उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका का एक ही मत है कि यूक्रेन और यूरोप द्वारा प्रस्तावित अस्थायी युद्धविराम केवल संघर्ष को लंबा खींचेगा और फिर से दुश्‍मनी की शुरुआत करेगा.