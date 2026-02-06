दुनिया की बड़ी खबरें:  ट्रंप की चेतावनी, रूस-यूक्रेन में सुलह, बांग्लादेश का ट्रेड प्लान और हिजाब पर बवाल

- भारत-EU व्यापार समझौता और लिथुआनिया: लिथुआनिया के विदेश सचिव ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. लिथुआनिया भारत में होने वाले AI शिखर सम्मेलन को लेकर उत्साहित है और खुद को एक 'AI महाशक्ति' के रूप में स्थापित करना चाहता है.
- अमेरिका-ईरान तनाव: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए कड़ी चेतावनी दी है. मध्य पूर्व में अमेरिकी विमानवाहक पोतों की तैनाती के साथ कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जा रहा है.
- ट्रंप का सैन्य और परमाणु विजन: ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाक और रूस-यूक्रेन जैसे संभावित परमाणु युद्धों को रोका है. वे 'New START' संधि के बजाय एक नई और आधुनिक परमाणु संधि के पक्षधर हैं. उन्होंने अमेरिकी नौसेना में द्वितीय विश्व युद्ध से भी 100 गुना शक्तिशाली युद्धपोत शामिल करने की बात कही है.
- अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार समझौता: बांग्लादेश में होने वाले चुनावों से ठीक 72 घंटे पहले (9 फरवरी) अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता होने जा रहा है. भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (जिसमें भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 18% हुआ) के बाद बांग्लादेश को अपना बाजार खोने का डर है.
- न्यूयॉर्क मेयर का हिजाब पोस्ट विवाद: मेयर ज़ोहरान ममदानी द्वारा विश्व हिजाब दिवस पर की गई पोस्ट की आलोचना हो रही है. ईरान में जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस पोस्ट को विवादित माना जा रहा है.
- रूस-यूक्रेन शांति वार्ता: अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से हुई वार्ता के बाद 314 युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमति बनी है. डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसे शांति की दिशा में एक रचनात्मक कदम बताया है.
- ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री गुरुवार देर रात अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के लिए ओमान पहुंचे. एजेंसी ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु वार्ता के एक नए दौर में भाग लेने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं.
- भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई बैठक का जिक्र करने वाली मीडिया रिपोर्ट को निराधार बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की. राजधानी में बोलते हुए, जब उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई मुलाकात की खबरों के बारे में पूछा गया, तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के संबंध में, उस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है. ऐसी कोई बैठक या यात्रा नहीं हुई है."
