'अमेरिका ने हमला किया तो छिड़ेगा युद्ध', ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों के बीच धमकियों का सिलसिला जोर-शोर से चल रहा है. एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम हर तरीके से ईरान से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना पसंद करेंगे. दूसरी ओर ईरान भी लगातार कह रहा है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया, तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा. इन सबके बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी है कि इस बार युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा. अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्षेत्रीय युद्ध छिड़ेगा.

'हम उकसाने वाले नहीं'

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के लिए चेतावनी जारी की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि अगर आप युद्ध छेड़ते हैं, तो इसके क्षेत्रीय युद्ध बनने के लिए तैयार रहें. खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध शुरू करता है, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा. उन्होंने आगे कहा, ''हम उकसाने वाले नहीं हैं और हम किसी देश पर हमला नहीं करना चाहते. लेकिन, ईरान उस पर हमला करने या उसे परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति या देश को कड़ी चोट देगा.''

ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान तब आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा. हालांकि, ट्रंप के इस बयान पर फिलहाल भारत की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कतर ने सुलह की कोशिश की

कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल ने शनिवार को ईरान के साथ बातचीत की जिससे इलाके में तनाव कम करने की कोशिश की जा सके. बयान में कहा गया कि ईरान की सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी के साथ मीटिंग में उन्होंने इलाके में तनाव कम करने की सभी कोशिशों के लिए कतर का समर्थन दोहराया.

आर्मी चीफ ने पहले दी थी धमकी

एक दिन पहले तेहरान में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में आर्मी प्रमुख आमिर हतामी ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरानी सेना की तैयारी पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "आज, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना पूरी तरह से रक्षा और सैन्य तैयारी में है और इलाके में दुश्मन की हरकतों पर करीब से नजर रख रही है. हमारी उंगली ट्रिगर पर है." उन्होंने आगे कहा कि अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो वह बेशक अपनी, इजरायल और इलाके की सुरक्षा को खतरे में डालेगा. इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों की इस घोषणा का भी स्वागत किया कि वे ईरान के खिलाफ अपने इलाके या एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे. ये देश जानते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी असुरक्षा पूरे इलाके को असुरक्षित बना देगी.

हतामी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दूसरा पक्ष समस्या का हल निकालने के लिए तैयार है तो उसे ईरानी देश के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए. ईरानी नेता की ओर से यह चेतावनी तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है.

