ट्रंप ने फिर किया दावा- भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना कर देगा बंद

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को दावा किया था कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत, रूस से तेल नहीं खरीदेगा. वे समझते हैं कि ऐसा तुरंत नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, "उन्होंने (पीएम मोदी) आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे.

ट्रंप ने फिर किया दावा- भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना कर देगा बंद
प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा: अमेरिकी राष्ट्रपति
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की.
  • इस दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा .
  • ट्रंप ने बुधवार को भी ऐसा ही एक दावा किया था और कहा था कि मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे.
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और इस दौरान अपने इस दावे को दोहराया कि भारत जल्द ही रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. उन्होंने कहा, "भारत अब रूसी तेल खरीद नहीं करेगा. वे पहले ही कम कर चुके हैं.. वे पीछे हट रहे हैं. उन्होंने लगभग 38 प्रतिशत तेल ख़रीदा है, और अब वे ऐसा नहीं करेंगे." इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत, रूस से तेल नहीं खरीदेगा. वे समझते हैं कि ऐसा तुरंत नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा था, "उन्होंने (पीएम मोदी) आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. इसे तुरंत नहीं किया जा सकता है. यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी, और हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि वे युद्ध रोकें."

उन्होंने कहा, "कुछ ही समय में, वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद वे फिर से रूस से तेल का व्यापार करेंगे." हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को सिरे से नकार दिया था और कहा था, "ऊर्जा मुद्दे पर अमेरिका की टिप्पणी के संबंध में, हमने पहले ही एक बयान जारी किया है, जिसे आप देख सकते हैं. जहां तक ​​​​टेलीफोन पर बातचीत का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है."

राहुल गांधी ने भारत सरकार पर साधा था निशाना

ट्रंप के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत सरकार पर निशाना साधा था. राहुल गांधी ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर कहा था, "प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं. पीएम मोदी ट्रंप को निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा. बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं. वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी. शर्म अल-शेख में शामिल नहीं हुए. ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते."

