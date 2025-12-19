SP नेता धर्मेंद्र यादव बोले- सत्र थोड़ा लंबा होता तो अच्छा होता, PM का जवाब सुन लगे ठहाके

संसद के शीतकालीन सत्र में हुई तीखी बहसों और टकराव के बाद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में माहौल हल्का और गर्मजोशी भरा रहा. पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं ने पार्टी में हिस्सा लिया, जबकि पिछले सत्र में विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था.

PM मोदी की चुटकी, 'गला कम दुखे इसलिए सत्र छोटा था'

सूत्रों के अनुसार PM मोदी ने चाय पार्टी में हल्के‑फुल्के अंदाज में कहा कि सत्र छोटा होने की वजह से शोरगुल कम रहा और सांसदों के गलों को नारेबाजी से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई. इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, 'सत्र थोड़ा और लंबा होता तो अच्छा होता.' इस पर प्रधानमंत्री ने हंसते हुए जवाब दिया, 'हमने इसलिए छोटा रखा ताकि आपके गले में दर्द न हो.' सूत्रों के मुताबिक माहौल में ठहाके गूंज उठे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव सदन में विपक्ष की ओर से जोर‑जोर से नारे लगाने के लिए जाने जाते हैं.

विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी और हल्की बातचीत

टी.आर. प्रेमचंद्रन की सभी दलों ने तारीफ की कि वे पूरी तैयारी के साथ सदन में आते हैं. प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी हल्की बातचीत हुई. सूत्रों के अनुसार, वायनाड से जुड़े एक मुद्दे पर पीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए. प्रियंका गांधी ने पीएम से उनकी हाल की विदेश यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'यात्रा बहुत अच्छी रही.'

सेंट्रल हॉल की कमी भी उठी

कुछ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि नए संसद भवन में भी पुराने केंद्रीय कक्ष जैसे स्थान की व्यवस्था की जाए, जहां सांसद अनौपचारिक तौर पर बैठकर चर्चा कर सकें. इस पर पीएम ने मजाक में कहा, 'वह तो रिटायरमेंट के बाद के लिए है, अभी आपको बहुत सेवा करनी है.' इस बात पर बैठक में जोरदार ठहाके लगे.

यूपी सत्र पर PM की टिप्पणी

धर्मेंद्र यादव ने यूपी विधानसभा के केवल चार दिन के सत्र पर टिप्पणी की, जिसमें से एक दिन श्रद्धांजलि में निकल जाएगा. इस पर पीएम ने हंसते हुए कहा, 'आपके बगल में दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं, उनसे पूछिए कि हरियाणा में कितने दिन सत्र चलता था.'

सत्र छोटा होने पर विपक्ष की आपत्ति

विपक्ष का आरोप है कि सत्र छोटा होने की वजह से रात में देर तक बैठकर विधेयक पारित कराने की नौबत आई. ‘विकसित भारत- जी राम जी' बिल लोकसभा में करीब रात 1:30 बजे और राज्यसभा में 12:30 बजे पारित हुआ. इस पर भी प्रधानमंत्री ने मज़ाकिया ढंग से कहा कि सत्र छोटा होने से शोरगुल कम हुआ और सांसदों के गलों को आराम मिला.