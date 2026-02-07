ट्रंप ने ओबामा दंपति को वीडियो में दिखाया 'बंदर', पोस्ट डिलीट किया पर गलती मानने को तैयार नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को 'एप' (बंदर) के रूप में दिखाने वाले वीडियो पोस्ट करने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं. यह वीडियो ट्रंप ने गुरुवार को अपने प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल' पर साझा किया था. इस वीडियो पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ओर से आलोचना के बाद ट्रंप ने पोस्ट तो डिलीट कर दी है लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया है.

एक मिनट के इस वीडियो में 2020 चुनाव को लेकर पहले भी खारिज की जा चुकी साजिशों (इसमें Dominion Voting Systems पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया जाता है) को दोहराया गया है. वीडियो के अंत में एक सेकंड के लिए ओबामा दंपती के चेहरे को ‘एप' के शरीर पर लगाया गया है, और पृष्ठभूमि में 'द लायन स्लीप्स टुनाइट' गीत बजता सुनाई देता है.

U.S. President Donald Trump posted this on Truth Social, which featured the Obamas as monkeys. pic.twitter.com/f0ovYjPnDy — Open Source Intel (@Osint613) February 6, 2026

अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप पर साधा निशाना

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने पोस्ट को 'घिनौना व्यवहार' बताया और रिपब्लिकन नेताओं से इसकी निंदा करने की अपील की. न्यूज़म की टीम ने X पर लिखा, 'राष्ट्रपति का घिनौना व्यवहार. हर रिपब्लिकन नेता को तुरंत इसकी निंदा करनी चाहिए.'

बराक ओबामा के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे बेन रोड्स ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इतिहास में ट्रंप को एक दाग के रूप में देखा जाएगा. उन्होंने ट्रंप के समर्थकों को भी नस्लवादी करार दिया.

ट्रंप पहले भी AI वीडियो के लिए विवादों में

ट्रंप पिछले वर्ष भी कई AI-जनित वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को व्हाइट हाउस में गिरफ्तार दिखाया गया था. एक अन्य वीडियो में डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ़्रीज़ को नकली मूंछ और सोम्ब्रेरो पहने हुए दिखाया गया था. बराक ओबामा अमेरिका के इतिहास के एकमात्र अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं और 2024 के चुनाव में उन्होंने कमला हैरिस का समर्थन किया था.

व्हाइट हाउस का जवाब: 'फर्जी आक्रोश'

विवाद बढ़ने पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फर्जी गुस्सा फैलाने की कोशिश है. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने AFP को दिए बयान में कहा, 'यह इंटरनेट मीम वीडियो है जिसमें ट्रंप को ‘किंग ऑफ द जंगल' और डेमोक्रेट्स को ‘लायन किंग' के किरदारों के रूप में दिखाया गया है. कृपया फर्जी आक्रोश फैलाने की बजाय उन बातों पर रिपोर्ट करें जो वास्तव में अमेरिकी जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं.'

'मैंने कोई गलती नहीं की'

इस मामले पर ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह उस पोस्ट के लिए माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने कहा, 'मैंने कोई गलती नहीं की.'