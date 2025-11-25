जॉन एफ केनेडी के परिवार पर एक और काला साया मंडराने लगा है. ऐसा साया जो दशकों बीत जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा. जोसेफ पी केनेडी की असमय मृत्यु से शुरू हुआ मनहूस सफर अब तक जारी है. तातियाना शॉल्सबर्ग पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रपति जेएफके की पोती और कैरोलीन केनेडी की बेटी हैं. उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें टर्मिनल एक्यूट माइलॉइड ल्युकिमिया (एएमएल) है. डॉक्टरों के अनुसार, उनके पास शायद एक साल से भी कम समय बचा है.

साझा किया अपना दर्द

मई 2024 में दूसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनके व्हाइट ब्लड सेल्स अचानक बढ़े मिले. पहले यह साधारण प्रसव के बाद समस्या समझी गई, पर आगे की जांच ने बीमारी का भयावह रूप सामने ला दिया. 34 वर्षीया तातियाना ने द न्यू यॉर्कर में अपने इलाज का दर्द लिखा. उन्‍होंने बताया कि कीमोथेरेपी, बोन-मैरो ट्रांसप्लांट और क्लीनिकल ट्रायल्स के बावजूद, दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इलाज मुश्किल होता गया.

दुनिया को याद आया श्राप

इस एक घटना ने पूरे वंश के दुःस्वप्न को फिर से ताजा कर दिया है. दुनिया जिस मिथक को 'केनेडी कर्स' कहती है. यह परिवार पहले भी सत्ता और शोहरत के शिखर पर खड़े होने के बावजूद मौत के आगे बेबस रहा है. वर्षों से दर्दनाक घटनाओं ने इस प्रतिष्ठित परिवार को झकझोरा है. जेएफके के बड़े भाई जो अमेरिकी वायुसेना में पायलट थे- की 12 अगस्त 1944 में सीक्रेट मिशन के दौरान प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी.

प्‍लेन क्रैश में बेटी की मौत

इस परिवार ने दूसरा दूख 1948 में झेला जब जोसफ की बेटी का एक विमान हादसे में निधन हो गया. वो उस समय महज 29 साल की थीं. 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी (46) की डलास में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. 5 साल बाद जॉन एफ केनेडी के भाई रॉबर्ट एफ केनेडी (42) को लॉस एंजिल्स में मार दिया गया. ये जेएफके के छोटे भाई और पिता जोसेफ की छठी संतान थे. 25 अप्रैल 1984 को रॉबर्ट एफ केनेडी के चौथे बेटे डेविड ए केनेडी (29) की मौत हो गई. वजह ड्रग ओवरडोज बताई गई.

एक और बेटे की क्रैश में मौत

सिलसिला यहीं नहीं रुका 31 दिसंबर 1997 को रॉबर्ट एफ केनेडी की छठी संतान माइकल केनेडी (39) एक स्की हादसे में अपनी जान गंवा बैठे. 6 जुलाई 1999 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी और उनकी पत्नी जैकलीन की दूसरी संतान जॉन केनेडी जूनियर की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई. इनके अलावा बाकी सदस्यों की बीमारियां भी परिवार का दुख बढ़ाती रहीं — न्यूरोलॉजिकल विकार, मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष और कैंसर जैसे मामले लगातार सामने आए हैं.

भाई-बहन सबने झेला श्राप!

जॉन एफ केनेडी की बहन रोजमेरी केनेडी को 1941 न्यूरोलॉजिकल विकार हो गया था. उनका दिमागी संतुलन खोने लगा. पिता जोसफ ने उनका इलाज शुरू कराया. वो न बोल सकती थीं और न चल फिर सकती थीं इसके बाद वर्ष 2005 में उनकी मौत हो गई. नौ भाई-बहनों में छोटे भाई टेड केनेडी की साल 2009 में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई. वह भी डेमोक्रेटिक पार्टी के स्तंभ माने जाते थे. 16 सितंबर 2011 को टेड की बेटी कारा केनेडी (51) की एक हेल्थ क्लब में वर्क आउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. तो 16 मई 2012 में रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर की पत्नी मैरी रिचर्डसन केनेडी संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थीं.

केनेडी नाम जब भी अमेरिकन इतिहास में लिया जाता है, तो उसके साथ उम्मीद और राष्ट्रीय चकाचौंध की चमक जुड़ती है. लेकिन अब तातियाना इस चमक के ठीक उलट बीमारी की अंधेरी दुनिया में खड़ी हैं. उनका सबसे बड़ा डर यही है कि उनके बच्चे उन्हें कितना याद रख पाएंगे. वह सिर्फ जीना चाहती हैं ताकि बच्चों की स्मृतियों में उनका प्यार जीवित रह सके.



