यूएस एयरफोर्स (यूएसएएफ) के पायलट मेजर टेलर 'फेमा' हिएस्टर दुबई में हो रहे एयर शो के ऑर्गेनाइजर्स से इतने नाराज थे कि उन्‍होंने शो छोड़ने का फैसला कर लिया. दुबई एयर शो 2025 भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था. इस हादसे में विंग कमांडर नमांश स्‍याल की मृत्‍यु हो गई थी. लेकिन एयर शो जारी रहा और यही बात टेलर को परेशान कर रही थी. वह हैरान हैं कि इस दिल दुखाने वाले क्रैश के बाद भी ऑर्गनाइजर्स ने शो को जारी रखने का फैसला किया.

IAF पायलट के सम्‍मान में...

एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में, एफ-16 वाइपर डेमॉन्‍स्‍ट्रेशन टीम कमांडर हिएस्टर ने ऐलान किया की कि उनकी टीम ने 'आईएएफ पायलट, उनके सहयोगियों और परिवार के सम्मान में' कुछ और लोगों के साथ अपने अंतिम प्रदर्शन को रद्द करने का फैसला किया है. जब उन्हें बताया गया कि दुर्घटना के बावजूद फ्लाइंग डेमॉन्‍स्‍ट्रेशन जारी रहेगा, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई. उन्होंने लिखा, 'मैं करीब एक-दो घंटे बाद स्थल पर गया और सोचा कि यह खाली होगा, बंद होगा या बंद होगा. लेकिन ऐसा नहीं था.'

तेजस क्रैश में हुआ निधन

उनका यह कमेंट विंग कमांडर नमांश स्याल की शुक्रवार को दुखद मृत्यु के बाद आया है. विंग कमांडर स्‍याल का फाइटर जेट तेजस, जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित एक मल्‍टी रोल लाइट कॉम्‍बेट जेट था, अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रहे एयर शो के दौरान एक युद्धाभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. जो वीडियो आए वो काफी डराने वाले थें. डराने वाले दृश्‍यों में जेट जमीन पर गिरता और आग की लपटों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा था. दुर्घटना में स्याल सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाए.

एयर शो के आखिरी दिन हादसा

इंस्टाग्राम पर @femahiester नाम से मशहूर हीस्टर ने अपनी पोस्ट में कहा, 'दुबई एयरशो के आखिरी दिन, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल तेजस में लड़ाकू विमान की कलाबाजी का प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गए. हमारी टीम अपने प्रदर्शन के लिए अपना विमान तैयार कर रही थी. हालांकि शो ने उड़ान कार्यक्रम जारी रखने का चौंकाने वाला फैसला किया, लेकिन हमारी टीम ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पायलट, उनके सहयोगियों और परिवार के सम्मान में अपने अंतिम प्रदर्शन को रद्द करने का फैसला किया.'

'मेरे लिए यह देखना मुश्किल था'

हिएस्टर ने कहा कि क्रैश के बावजूद एनाउंसर्स काफी जोश में थे, भीड़ उत्साह के साथ बाद के इवेंट्स को देखती रही. शो ऑर्गनाइजर्स और कलाकारों को बधाई संदेश के साथ खत्‍म हुआ. उन्होंने लिखा, 'मेरे लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि मेरी टीम मेरे बिना ही शो वेन्‍यू से बाहर निकलकर रॉक एंड रोल ट्रैक पर जा रही है और अगला कलाकार तैयारी कर रहा है. शो मस्‍ट गो ऑन, यही वो हमेशा कहते हैं. और वे सही भी हैं. लेकिन याद रखना, तुम्हारे जाने के बाद भी कोई यही कहेगा.'

