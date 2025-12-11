विज्ञापन
आसमान में लटके बीम पर AI के 8 धुरंधर! TIME ने क्यों बनाया 'पर्सन ऑफ द ईयर' का ऐसा कवर, जानिए

टाइम मैगजीन के पहले कवर पर AI के ढांचे को कुछ लोग आकार दे रहे हैं, जिसके गहरे मायने हैं. दूसरे कवर में एक पेटिंग है, जिसमें बीम पर आठ AI लीडर्स एकसाथ बैठे हैं.

आसमान में लटके बीम पर AI के 8 धुरंधर! TIME ने क्यों बनाया 'पर्सन ऑफ द ईयर' का ऐसा कवर, जानिए
  • मशहूर टाइम मैगजीन ने “The Architects of AI” को साल 2025 का Person of the Year घोषित किया है
  • मैगजीन का कवर भी कुछ हटकर है. पहले कवर पर AI के ढांचे को कुछ लोग आकार दे रहे हैं, जिसके गहरे मायने हैं
  • दूसरे कवर में एक पेटिंग है, जिसमें बीम पर आठ AI लीडर्स बैठे हैं. यह 1932 की प्रसिद्ध तस्वीर से प्रेरित है
टाइम्स मैगजीन ने इस बार 2025 के पर्सन ऑफ द ईयर को चुनते हुए कुछ अलग किया है. यह खिताब इस बार किसी एक को न देकर AI के 8 आर्किटेक्ट्स यानी निर्माताओं को दिया गया है. दुनिया की इस मशहूर मैगजीन पर AI और उसके ग्लोबल लीडर्स की छाप दिखाई दे रही है. इस बार टाइम मैगजीन का कवर भी कुछ हटकर है. मैगजीन ने दो कवर छापे हैं. पहले कवर पर AI के ढांचे को कुछ लोग आकार दे रहे हैं, जिसके गहरे मायने हैं. दूसरे कवर में एक पेटिंग है, जिसमें बीम पर आठ AI लीडर्स एकसाथ बैठे हैं. 

कवर पेज पर AI के 8 दिग्गज

मैगजीन के कवर पर छाए AI जगत के टॉप 8 लोगों में दुनिया की सबसे मालदार कंपनी  Nvidia  के सीईओ जेन्सेन हुआंग हैं, तो मेटा के मार्क ज़करबर्ग, X के मालिक एलॉन मस्क और AI की गॉडमदर कही जाने वाली Fei-Fei Li को भी जगह दी गई है. इनके अलावा ओपनएआई के सैम अल्टमैन, एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की लिसा सू और डीपमाइंड टेक्नोलॉजीज के डेमिस हसाबिस भी तस्वीर में हैं. 

कवर पर ऐसा प्रयोग क्यों? 

टाइम मैगजीन ने इसका जवाब खुद दिया है. मैगजीन के क्रिएटिव डायरेक्टर डी डब्ल्यू पाइन लिखते हैं, 'AI के आर्किटेक्ट्स को टाइम का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने के कवर बनाने के लिए हमने दो अलग-अलग कलाकारों से संपर्क किया. मकसद था कि वे वर्तमान में चल रही अविश्वसनीय रूप से जटिल तकनीकी क्रांति को दिखा सकें. 

कवर पर मनुष्य vs मशीन का द्वंद्व

टाइम के कवर के लिए लंदन के इलस्ट्रेटर और ग्राफिक्स एनिमेटर पीटर क्राउथर और डिजिटल पेंटर जेसन सीलर ने एक-एक ऐसी इमेज बनाई, जो एआई की वजह से पैदा हुए द्वंद्व यानी मनुष्य vs मशीन को दर्शाती है.

वह आगे बताते हैं, 'क्राउथर की तस्वीर में कंप्यूटर चिप्स वाला AI का एक जटिल ढांचा है. इसमें श्रमिकों के बीच AI क्रांति को आकार देने वाले आठ प्रमुख खिलाड़ी छिपे हुए हैं.' मेसेज यह है कि AI एक उद्योग की तरह ही है, जिसका ढांचा लगातार रफ्तार में दिख रहा है.'

श्रमिकों की प्रसिद्ध 1932 की तस्वीर

श्रमिकों की प्रसिद्ध 1932 की तस्वीर, इसी से प्रेरित है नया कवर पेज.

1932 की प्रसिद्ध तस्वीर का इस्तेमाल

दूसरे कवर को डिजिटल पेंटर सीलर ने आकार दिया है. सीलर की तस्वीर में न्यूयॉर्क शहर में आरसीए भवन से 800 फीट ऊपर स्टील बीम पर निर्माण श्रमिकों की प्रसिद्ध 1932 की तस्वीर को श्रद्धांजलि है, जिसे टाइम ने अब तक की 100 सबसे प्रभावशाली तस्वीरों में से एक नामित किया था. 

एक तस्वीर बनाने में हफ्ते से ज्यादा समय

सीलर ने 21 इंच के एलसीडी डिस्प्ले पर इस तस्वीर को बनाने में एक हफ्ते से अधिक समय लिया. सीलर इससे पहले भी टाइम्स के लिए दो पर्सन ऑफ द ईयर कवर बना चुके हैं. उन्होंने 2013 में पोप फ्रांसिस और 2020 में जो बाइडेन और कमला हैरिस की तस्वीर बनाई थी.

