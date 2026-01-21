'यह कूटनीति नहीं, मूर्खता है', ट्रंप की नीतियों पर भड़के कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजोम, यूरोपीय नेताओं से की एकजुट रहने की अपील

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजोम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर कड़ा हमला बोला है. दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में न्यूजोम ने ट्रंप के यूरोप को लेकर रुख को 'मूर्खता' करार देते हुए यूरोपीय नेताओं से कहा कि वे ट्रंप के दबाव में न आएं और एकजुट रहें.

न्यूजोम ने आरोप लगाया कि ट्रंप यूरोपीय देशों के साथ 'बहुत समय से खेलते आए हैं' और अब समय है कि यूरोप 'मजबूत और एकजुट होकर खड़ा हो.' उन्होंने कहा, 'यह कूटनीति नहीं है, यह मूर्खता है.'

ग्रीनलैंड विवाद और नए टैरिफ की धमकी से बढ़ी यूरोपीय बेचैनी

ट्रंप हाल के दिनों में ग्रीनलैंड से जुड़े अपने बयान और कदमों के चलते यूरोप में आलोचना का सामना कर रहे हैं. उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए अपने दावे को बार-बार दोहराया है. ट्रंप ने हाल ही में Truth Social पर दावा किया कि उन्होंने NATO महासचिव के साथ हुई बातचीत में दावोस में 'संबंधित पक्षों' की बैठक तय की है और इस मुद्दे पर कोई पीछे हटना संभव नहीं है.

ट्रंप ने इसके साथ ही एक AI-जनित तस्वीर भी साझा की, जिसमें वे उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर पर लिखा था, 'GREENLAND – US TERRITORY EST. 2026'

यूरोप के देशों पर 10% टैरिफ की धमकी

इसके चलते ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है जो उनके ग्रीनलैंड प्लान का विरोध कर रहे हैं. जर्मनी और फ्रांस ने इस धमकी को 'ब्लैकमेल' करार दिया है. यूरोपीय बाज़ारों में भी इसका असर दिखा, जहां शेयरों में गिरावट और सोने-चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर झुकाव देखा गया.

EU ने बुलाई आपात बैठक

तनाव बढ़ने के बाद यूरोपीय संघ ने गुरुवार (22 जनवरी) को आपात शिखर बैठक बुलाने की घोषणा की है. EU ने बयान जारी कर कहा कि वह 'टकराव नहीं, संवाद' चाहता है, लेकिन यदि जरूरी हुआ तो जवाब देने को तैयार है.

अमेरिकी राजनीति में गहराता ध्रुवीकरण

एक राज्य के गवर्नर द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी तीखी आलोचना अमेरिकी राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण की ओर इशारा करती है. विदेश नीति traditionally व्हाइट हाउस का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन दावोस जैसे वैश्विक मंच पर घरेलू मतभेदों का खुलकर सामने आना इस विभाजन को और उजागर करता है.