ट्रंप की ये बातें दुनिया की बढ़ा देंगी और टेंशन, नाटो से लेकर पनामा तक सबको सीधा मैसेज

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की आज पहली सालगिरह है. मतलब एक साल उन्हें दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने पूरे हो गए. इन एक सालों में उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. स्थिति ये है कि आज के दौर में कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि दो देशों के बीच युद्ध हो जाए तो उनके समर्थन में बयानबाजी से आगे कौन से देश आएंगे.अमेरिका के दुश्मन तो दुश्मन दोस्त भी खासे परेशान हैं. अमेरिका का बनाया हुआ नाटो खून के आंसू रो रहा है. यूरोप गहरे दर्द में है. ऐसे समय में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की नजर थी. ट्रंप आए और जमकर बोले. किसी को नहीं छोड़ा.

ट्रंप की प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य बातें