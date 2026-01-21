ट्रंप की ये बातें दुनिया की बढ़ा देंगी और टेंशन, नाटो से लेकर पनामा तक सबको सीधा मैसेज

- ट्रंप ने यूरोप के नेताओं इमैन्युएल मैक्रों और कीर स्टारमर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी दी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की आज पहली सालगिरह है. मतलब एक साल उन्हें दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने पूरे हो गए. इन एक सालों में उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. स्थिति ये है कि आज के दौर में कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि दो देशों के बीच युद्ध हो जाए तो उनके समर्थन में बयानबाजी से आगे कौन से देश आएंगे.अमेरिका के दुश्मन तो दुश्मन दोस्त भी खासे परेशान हैं. अमेरिका का बनाया हुआ नाटो खून के आंसू रो रहा है. यूरोप गहरे दर्द में है. ऐसे समय में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की नजर थी. ट्रंप आए और जमकर बोले. किसी को नहीं छोड़ा.
ट्रंप की प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य बातें
- नाटो पर: ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नाटो के लिए जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति से ज्यादा किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका नाटो की मदद करेगा, लेकिन सवाल किया कि क्या नाटो के सदस्य बदले में अमेरिका की मदद करेंगे. उन्होंने कहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं. उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि नाटो अच्छा रहा है. कभी-कभी इसकी सराहना ज्यादा होती है, कभी-कभी नहीं. अगर नाटो के पास हम नहीं हैं, तो नाटो बहुत मजबूत नहीं है.
- यूरोप पर: ट्रंप ने कहा कि वह इमैन्युएल मैक्रों और कीर स्टारमर के साथ उनकी बहुत अच्छी तरह से मेलजोल है. उन्होंने कहा कि जब वे उनके आसपास नहीं होते तो वे थोड़ा कठोर होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं.
- रूस–युक्रेन पर: ट्रंप ने कहा कि जब रूस तैयार होगा, युक्रेन नहीं होगा. जब युक्रेन तैयार होगा, रूस नहीं होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि असमंजस की स्थिति प्रगति को रोकती है.
- ग्रीनलैंड पर: जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए वह कितनी दूर जाने को तैयार हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया: "आप जान जाएंगे." उन्होंने कहा कि पहले चर्चाएं स्वामित्व की अवधारणाओं पर होती थीं, लेकिन अब इसे बेचने की बात हो रही है, जिसका वह विरोध करते हैं, और उन्होंने कहा कि उन्हें इसे रखना चाहिए. फिर रिपोर्टर ने पूछा कि ग्रीनलैंडवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते. तो ट्रंप ने कहा कि मुझे उनसे सीधे बात करने का अवसर नहीं मिला है. जब मैं बात करूंगा, मुझे यकीन है कि वे बहुत खुश होंगे.
- ईरान के बारे में: ट्रंप ने कहा कि वे 837 लोगों को फांसी देने वाले थे, और हमने उन्हें बता दिया कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा, और उन्होंने इसे करने का फैसला नहीं किया. मैं आपको नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसे टेबल से हटा दिया है. रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या सैन्य विकल्प टेबल से हटा दिया गया है? तो ट्रंप का जवाब था- नहीं.
- पनामा नहर के बारे में: रिपोर्टर ने सवाल किया कि पिछले साल आपने कहा था कि आप पनामा नहर को वापस लेना चाहते हैं. क्या यह अभी भी टेबल पर है? ट्रंप ने कहा कि मैं आपको यह नहीं बताना चाहता. कुछ हद तक.
- नोबेल के बारे में: ट्रंप ने कहा कि मैंने नॉर्वे के लिए बहुत सम्मान खो दिया है. मुझे बहुत दृढ़ विश्वास है कि नॉर्वे नोबेल पुरस्कार को नियंत्रित करता है.
