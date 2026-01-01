धौंस के आगे नहीं झुकेगा यूरोप.... अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दावोस में विश्व नेताओं ने दिखाया आईना

भारी भरकम टैरिफ और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों को लेकर विश्व के देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी नाराजगी है. इसकी बानगी मंगलवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के इतर साफ नजर आई. कई नेताओं ने खुलकर विरोध जताया. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप के रवैये को एक गलती बताया और इसका करारा जबाव देने की बात कही तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने धमकियों का जवाब उसी आक्रामकता से देने की सोच को "पागलपन" बताया.

यूरोप मिलकर कड़ा जवाब देगा, EU नेता

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर आठ यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के ऐलान को एक गलती करार दिया और कहा कि अब वह लंबे समय से सहयोगी रहे देशों को भी नहीं बख्श रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के लोगों को न सिर्फ अपना सहयोगी बल्कि अपना मित्र भी मानते हैं. हमें खाई में धकेलने से केवल उन्हीं दुश्मनों को फायदा होगा, जिन्हें हम दोनों रणनीतिक परिदृश्य से बाहर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

लेयेन का कहना था कि यूरोपीय संघ इसका सम्मिलित तरीके से, उसी अनुपात में और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देगा. ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पर नए शुल्क नहीं लगाने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है.

ये भी देखें- बर्फ के पहाड़ से लेकर सड़कों तक, ट्रंप की 'दादागीरी' के खिलाफ दावोस में प्रदर्शन

यूरोप को डराया नहीं जा सकताः मैक्रों

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी पर कहा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता. उनकी धौंस के आगे यूरोप नहीं झुकेगा, उसे डराया नहीं जा सकता. उन्होंने अमेरिकी टैरिफ धमकियों पर यूरोपीय यूनियन द्वारा उसी आक्रामकता से जवाब देने के बारे में सोचने को भी उन्होंने पागलपन बताया. नए उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने को सिरे से खारिज करते हुए उनका कहना था कि यूरोपीय संघ को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए.

ट्रंप द्वारा कुछ घंटे पहले ही मैक्रों के निजी मैसेज लीक करने के विवाद के बीच मैक्रों ने सवालों के जवाब में कहा कि सहयोगियों के ऊपर टैरिफ लगाना, बंटे रहना और अब अतिरिक्त टैरिफ की धमकी देना समझदारी नहीं है. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिर्फ अप्रत्याशित और बेजा आक्रामकता का नतीजा है.

यूरोप के संबंध अब भी मजबूत: अमेरिकी वित्त मंत्री

ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर 8 यूरोपीय देशों पर 10 फीसदी टैरिफ को लेकर तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध अब भी मजबूत बने हुए हैं. उन्होंने अपने व्यापारिक साझेदार देशों से अपील की कि वो धैर्य रखें और टैरिफ धमकियों से पैदा तनाव को समय के साथ शांत होने दें. ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी जिद के मद्देनजर डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाने वाले आठ यूरोपीय देशों पर फरवरी से 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है. इसके खिलाफ पूरे यूरोप में आक्रोश है और नेता संभावित जवाबी टैरिफ जैसे उपायों पर विचार कर रहे हैं.

टैरिफ वॉर से किसी की जीत नहींः चीन

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में विशेष संबोधन के दौरान चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक सहयोग और संवाद का आह्वान करते हुए कहा कि ट्रेड में टैरिफ वॉर से किसी की जीत नहीं होती. उन्होंने कहा कि चीन दुनिया के लिए अपने दरवाजे और अधिक खोलेगा. खासतौर से सर्विस सेक्टर में विस्तार करने की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा कि आर्थिक वैश्वीकरण हालांकि पूरी तरह दोषमुक्त नहीं है, लेकिन देश इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते और खुद को अलग-थलग नहीं कर सकते. उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहयोग और संवाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया.

ट्रंप इंटरनेशनल गैंगस्टरः ब्रिटिश सांसद डेवी

उधर ब्रिटेन के सांसद एड डेवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं, जो सोचता है कि वह जो कुछ चाहता है, उसे जबरन हड़प लेगा. ब्रिटिश संसद में विदेश मंत्री यवेटे कूपर को संबोधित करते हुए डेवी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं, सहयोगी देश की संप्रभुता को रौंदने की धमकी दे रहे हैं, नाटो को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दे रहे हैं और अब हमारे देश सात अन्य यूरोपीय सहयोगी देशों को अपमानजनक तरीके से हानिकारक टैरिफ के साथ मारने की धमकी दे रहे हैं. डेवी ने कहा कि ट्रंप का जवाब देने के लिए ब्रिटेन को यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए.

ये भी देखें- Davos 2026: दावोस में गूंजा भारत का नाम, EU प्रेसिडेंट ने भारत-यूरोप डील को बताया 'मदर ऑफ ऑल डील्स'

