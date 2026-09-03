थाईलैंड के पीएम की सुरों वाली डिप्लोमेसी फिर वायरल, खुद थामा माइक तो सिंगापुर PM ने बजाया गिटार- VIDEO

जब दो देशों के प्रधानमंत्री एक साथ आकर सिंगर और म्यूजिशियन बन जाएं, तो कूटनीति भी सुरों में गूंजने लगती है. थाईलैंड के पीएम अनुतिन चर्नविराकुल ने एक बार फिर यही कर दिखाया है. उनका एक और वीडियो वायरल है. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक खास कूटनीतिक पल देखने को मिला. थाईलैंड के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर-थाईलैंड नेताओं की बैठक के दौरान साथ में गाना गाया और गिटार बजाया. यह पहली बार नहीं है. जुलाई में ही थाईलैंड के पीएम ने इसी तरह मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ सुर मिलाए थे.

अब सिंगापुर पीएम के साथ मिलाया सुर

थाईलैंड के पीएम अनुतिन ने म्यूजिक बैंड द बीटल्स का मशहूर गाना “लेट इट बी” और बॉब डिलन का गाना “ब्लोइंग इन द विंड” गाया. वहीं, सिंगापुर के पीएम वोंग ने उनके साथ गिटार बजाया. बुधवार को हुई इस बैठक का एक वीडियो ऑनलाइन शेयर किया गया, जिसमें दोनों नेता साथ में परफॉर्म करते नजर आए. यह संगीत वाला खास पल दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए हुई बातचीत के बीच देखने को मिला.

दोनों नेताओं के इस परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. लोगों ने इसे दोनों देशों के बीच दोस्ती और पॉजिटिव डिप्लोमेसी की अच्छी मिसाल बताया.

एक यूजर ने लिखा कि दुनिया में ऐसी और रातें हों. एक अन्य यूजर ने लिखा कि कूटनीति ऐसी दिखती है. वहीं एक और यूजर ने कहा कि वह संगीत पसंद करने वाले नेताओं को देखकर उत्साहित हैं. एक अन्य यूजर ने उम्मीद भरा मैसेज लिखा, “सोचिए, सच में सोचिए कि दुनिया में शांति हो. थोड़ी उम्मीद जगी है, शानदार वीडियो.”

नेताओं ने दोनों देशों के रिश्तों और क्षेत्रीय सहयोग पर की चर्चा

बैंकॉक में हुई यह बैठक अनुतिन और वोंग के बीच पहली सिंगापुर-थाईलैंड लीडर्स रिट्रीट थी. यह एक ऐसी बैठक है, जो एक दशक से ज्यादा समय से नहीं हुई थी और अब फिर से शुरू की गई है. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों की समीक्षा की और कई क्षेत्रों में साथ काम करने पर चर्चा की. इनमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नई तकनीक, कनेक्टिविटी, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

सिंगापुर और थाईलैंड ने रक्षा और आर्थिक सहयोग को भी जारी रखने की पुष्टि की. दोनों देश ग्रीन और डिजिटल इकनॉमी, ऊर्जा को मजबूत बनाने, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले क्राइम से लड़ने जैसे नए क्षेत्रों में भी साथ काम करने की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए. वोंग ने कहा, “प्रधानमंत्री अनुतिन और मेरे बीच आज बहुत खुलकर और अच्छे तरीके से बातचीत हुई. हमारे दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छी स्थिति में हैं. इन रिश्तों की नींव नेताओं के स्तर पर एक-दूसरे पर काफी भरोसे और अच्छे संबंधों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच मजबूत संस्थागत रिश्तों पर टिकी है.”

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