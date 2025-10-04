विज्ञापन
टेलर स्विफ्ट... एक चलती-फिरती अर्थव्यवस्था, जिसके हरेक सुर पर बरसता है छप्परफाड़ पैसा

अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट का नया म्यूजिक एलबम The Life of a Showgirl रिलीज हुआ, और एक ही दिन में तमाम रिकॉर्ड धूल चाटने लगे. ये तो सिर्फ एक पहलू है, ये अपने कॉन्सर्ट्स से किस तरह लोकल इकोनमी को बदलती हैं, उसकी पूरी कहानी जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे.

  • अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट के 12 गानों के नए म्यूजिक एलबम ने आते ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं
  • टेलर स्विफ्ट के पिछले The Eras Tour टूर के जहां-जहां कॉन्सर्ट हुए, वहां लोकल अर्थव्यवस्था की कायापलट हो गई
  • अनुमान है, उनके The Eras Tour का इकोनमी पर कुल असर करीब 5 अरब डॉलर रहा, जो 50 देशों की GDP से भी ज्यादा है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कहते हैं, पुराने जमाने में एक पारस पत्थर हुआ करता था. जिसे वह छू जाए, वह सोना बन जाता था. आज के दौर में भी शायद एक ऐसी ही सिंगर है, जो जिसे हाथ लगाए, वहां पैसा बरसने लगता है. कुछ ऐसा ही जादू है अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट में. लेकिन क्या कोई संगीत कलाकार इतना महान हो सकता है कि खुद एक चलती-फिरती अर्थव्यवस्था बन जाए? उसका हर एक स्टेप चाहे नए एलबम की रिलीज हो, कॉन्सर्ट का आयोजन हो, मर्चेंडाइज की सेल्स हो... महारिकॉर्ड बनाने वाला बन जाए? एक दिन पहले उनका नया एलबम "The Life of a Showgirl" रिलीज हुआ, और एक ही दिन में इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जितना आज से पहले शायद ही कभी देखा गया हो. ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, पूरी कहानी जानेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे. 

नए एलबम ने आते ही तोड़े रिकॉर्ड

  • टेलर स्विफ्ट के नए एलबम "The Life of a Showgirl" में 12 गाने हैं. एलबम रिलीज होते ही म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई क्रैश हो गया. 
  • रिलीज के 12 घंटे के अंदर ही स्पॉटिफाई ने ऐलान कर दिया कि एलबम ने 2025 में एक ही दिन में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने का रिकॉर्ड बना लिया है. 
  • एप्पल म्यूजिक पर भी इसने एक दिन में सबसे ज्यादा बार स्ट्रीमिंग का रिकॉर्ड बना डाला. 
  • एमेजन म्यूजिक पर तो इसने एक दिन में सबसे ज्यादा स्ट्रीमिंग का ऑल टाइम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 
  • यूट्यूब पर इसके एक गाने को ही एक दिन में 58 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 
  • स्पॉटिफाई ने पिछले हफ्ते बताया था कि Showgirl एलबम को रिकॉर्ड 60 लाख यूजर्स ने अपनी प्लेलिस्ट में प्री-सेव किया था. 
89 मिनट की फिल्म का धमाकेदार रिकॉर्ड

14 बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकीं टेलर स्विफ्ट का क्रेज कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस एलबम पर बनी 89 मिनट की स्पेशल इवेंट फिल्म ने प्री-बुकिंग में ही धमाकेदार रिकॉर्ड बना लिया था. पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों ने प्री-बुकिंग कर ली थी. इसे वीकेंड पर एक ही दिन 3700 थियेटरों में दिखाया गया. अनुमान है कि इससे 29 से 31 मिलियन डॉलर (241 करोड़ रुपये से लेकर 258 करोड़ रुपये) तक की कमाई हुई. डिज्नी प्लस पर ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली म्यूजिक फिल्म बन चुकी है. 

    Swiftonomics की कहानी

    258 करोड़ रुपये???? सिर्फ एलबम पर बनी एक इवेंट फिल्म से कमाई? चौंक गए न. लेकिन ये तो कुछ नहीं, जब आपको Swiftonomics (स्विफ्टोनॉमिक्स) के बारे में पता चलेगा.  स्विफ्टोनॉमिक्स मतलब टेलर स्विफ्ट की इकोनमी. आसान शब्दों में बताएं तो टेलर स्विफ्ट के शोज़ से अर्थव्यवस्था को होने वाली आमदनी. अब उसी सवाल पर आते हैं, जो हमने सबसे पहले पूछा था- क्या कोई संगीत कलाकार इतना बड़ा हो सकता है कि खुद एक चलती-फिरती अर्थव्यवस्था बन जाए? आंकड़ों और आसान भाषा में समझिए टेलर स्विफ्ट की चलती-फिरती इकोनमी की कहानी. 

    1.86 लाख करोड़ की दौलत

    ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स का अनुमान है कि टेलर स्विफ्ट के पास करीब 2.1 अरब डॉलर की संपत्ति है. अगर उसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो यह करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये बैठती है. 2019 के बाद से टेलर स्विफ्ट को म्यूजिक से ही 400 मिलियन डॉलर मिल चुके हैं. उनकी कमाई का अधिकतर हिस्सा कॉन्सर्ट, एलबम्स की रॉयल्टी, म्यूजिक कैटलॉग और रियल एस्टेट होल्डिंग्स से आता है. 

    The Eras Tour सबसे कमाऊ टूर

    इसमें उनके बेहद पॉपुलर The Eras Tour का बड़ा योगदान है. यह टूर 17 मार्च 2023 से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक चला था. इस दौरान 5 महाद्वीपों के 51 देशों में कुल 149 शोज किए गए थे. हर शो करीब साढ़े तीन घंटे का था. इनमें टेलर स्विफ्ट ने 40 से ज्यादा गाने गाए थे. यह टूर कमाई के मामले में दुनिया भर में अब तक का सबसे कमाऊ टूर साबित हुआ. जानते हैं, इससे कितनी कमाई हुई? अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही इसने टिकटों की बिक्री से 2.2 अरब डॉलर... करीब 1.95 लाख करोड़ रुपये कमाए. अनुमान है कि द एरा टूर के दौरा टेलर स्विफ्ट की हर कॉन्सर्ट पर 10 से 13 मिलियन डॉलर की आमदनी हुई. 

    जहां-जहां शो, वहां कायापलट

    • टेलर स्विफ्ट का ये टूर इतना ज्यादा प्रभावशाली रहा कि जहां-जहां पर इसके शो हुए, वहां लोकल अर्थव्यवस्था की कायापलट हो गई. 
    • आंकड़े बताते हैं कि यूएस के लॉस एंजिलिस, न्यू ऑर्लिएंस, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और यूके के लंदन जैसे शहरों की इकोनमी में 200 मिलियन डॉलर से 750 मिलियन डॉलर का उछाल आया. 
    • सिंगापुर में टेलर स्विफ्ट के 6 शो हुए और इस दौरान पर्यटन से ही इस देश ने 375 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली. 
    • कैलिफ़ोर्निया सेंटर फॉर जॉब्स एंड द इकोनॉमी के मुताबिक, लॉस एंजिलिस की जीडीपी में 320 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो गई. इस दौरान 3300 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलीं. 
    • ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी में टेलर स्विफ्ट के शोज़ से करीब 750 मिलियन डॉलर (1.2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) का रेवेन्यू जेनरेट हुआ. 
    50 देशों की GDP से ज्यादा कमाई

    लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है. सर्वे कंपनी QuestionPro का अनुमान है कि करीब दो साल तक चले The Eras Tour का अर्थव्यवस्था पर कुल असर करीब 5 अरब डॉलर का रहा था, जो कि 50 देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है. इसमें शो देखने आए लोगों का ट्रैवल, रहना, खाना-पीना और मर्चेंडाइज की बिक्री आदि शामिल हैं. यूएस ट्रैवल एसोसिएशन का कहना था कि शो में शामिल होने वाले हर व्यक्ति ने औसतन 1,300 डॉलर खर्च किए. कॉन्सर्ट तक आने-जाने, होटल में ठहरने, खाने-पीने और टेलर स्विफ्ट से संबंधित मर्चेंडाइज पर ये खर्च किया गया. टेलर स्विफ्ट के शोज को करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों ने टिकट खरीदकर देखा था. अब आप अनुमान लगा लीजिए कि सिर्फ एक सिंगर के कॉन्सर्ट ने ही किस तरह इन शहरों की अर्थव्यवस्था की कायापलट की होगी. 

    Taylor Swift, Taylor Swift 12th Album, Taylor Swift Earnings
