शाहरुख के बाद दुनिया की सबसे अमीर कलाकार है ये सिंगर, लेकिन नंगे पांव रहने की है शौकीन

पॉप म्यूजिक की दुनिया की सुपस्टार टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) को उनके सॉन्ग और धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए पहचाना जाता है. उनकी फैन फॉलोइंग दुनियाभर में बेहद कमाल की है. वो जहां भी स्टेज शो करती हैं फैन्स की अपार भीड़ उन्हें देखने के लिए पहुंच जाती है. टेलर स्विफ्ट अपनी 12वीं स्टूडियो एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' को 3 अक्तूबर को रिलीज कर रही हैं. जब भी टेलर की कोई एल्बम आती है तो धूम मच जाती है. आप जानते हैं कि टेलर स्विफ्ट को एक ऐसा शौक है जिसे सुनकर आप हैरान रह सकते हैं. जी हां, कई मौकों पर टेलर ने बताया है कि उन्हें नंगे पांव (Barefoot) रहने का शौक है. आइए जानते हैं टेलर स्विफ्ट की नेटवर्थ और उनके नंगे पांव रहने के इस शौक के बारे में...

टेलर स्विफ्ट का नंगे पांव रहने का शौक

सिंगर टेलर स्विफ्ट को उनकी गायकी के लिए तो पहचाना ही जाता है लेकिन उनके फैंस को उनकी एक और बात खूब भाती है—वो अक्सर नंगे पैर नजर आना. चाहे वो पुरस्कार समारोह हो, म्यूजिक वीडियो हो या घर की रसोई, टेलर का जूते उतारकर चलना एक तरह का सिग्नेचर स्टाइल बन गया है. अब सवाल ये उठता है कि वो ‘बेयरफुट' लुक की इतनी दीवानी क्यों हैं? टेलर का ये शौक उनके शुरुआती दिनों से जुड़ा है. पेन्सिल्वेनिया के एक क्रिसमस ट्री फार्म पर पली-बढ़ी टेलर ने बचपन में घास-मिट्टी पर नंगे पैर दौड़ना सीखा.

सीएमटी अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था, 'मैं लंगड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी, और फेथ हिल के पास से गुजरते हुए मैंने कहा, 'यह बहुत दर्द कर रहा है.' और वह बोलीं, 'इन्हें उतार दो!' और फिर मैंने अपने जूते उतार दिए और पूरी रात उन्हें नहीं पहना. और मैंने नंगे पैर ही अवॉर्ड लिया और नंगे पैर ही अवॉर्ड दिया.'

जब टेलर स्विफ्ट ने चौंकाया

टेलर स्विफ्ट का बेयरफुट शौक म्यूजिक वीडियोज में भी दिखता है. 2012 के ‘सेफ एंड साउंड' वीडियो में टेलर जंगल में नंगे पैर घूमती नजर आईं, जो ‘हंगर गेम्स' साउंडट्रैक का हिस्सा था. 2018 के ‘डेलिकेट' वीडियो में लंदन की सबवे में बिना जूतों के नाचना—फैंस ने इसे ‘लव फॉर क्रेजी थिंग्स' का मैसेज कहा. ये सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि टेलर स्विफ्ट की फिलॉसफी है. उनका ये शौक अकसर सुर्खियों में बना रहता है.

टेलर स्विफ्ट नेटवर्थ

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 की बात करें तो इसमें टेलर स्विफ्ट की नेट वर्थ 1.3 बिलियन डॉलर (यानी 11,538 ,425 करोड़ रुपये) बताई गई है. जबकि शाहरुख खान की नेटवर्थ उनसे ज्यादा यानी 1.4 बिलियन डॉलर (12,425 करोड़ रुपये) है. टेलर स्विफ्ट का अपना प्राइवेट जेट भी है. वह कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.