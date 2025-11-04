विज्ञापन

इस साल सगाई के बंधन में बंध गए ये हॉलीवुड सेलेब्स, किसी की रिंग ने खोला राज तो किसी ने खुद शेयर की गुड न्यूज
इस साल सगाई के बंधन में बंध गए ये हॉलीवुड सेलिब्रेटीज
हॉलीवुड में इस साल प्यार की खुशबू हवा में घुली हुई है. साल 2025 कई बड़े सेलिब्रिटीज के लिए बेहद खास रहा क्योंकि इस साल कई मशहूर कपल्स ने सगाई की खबर से फैन्स को सरप्राइज दिया. टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स से लेकर जेंडाया और टॉम हॉलैंड तक, कई स्टार्स ने शादी के बंधन में बंधने का ऐलान किया. आइए नज़र डालते हैं उन चर्चित सगाइयों पर जो इस साल सुर्खियों में रहीं. जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि सच में 2025 हॉलीवुड के लिए ‘एंगेजमेंट्स का साल' साबित हो रहा है.

कॉनी ब्रिटन और डेविड विंडसर

‘नैशविल' फेम एक्ट्रेस कॉनी ब्रिटन ने अपने बॉयफ्रेंड और प्रोड्यूसर डेविड विंडसर से सगाई कर ली है. दोनों करीब छह साल से साथ हैं. अक्टूबर में ब्रिटन को LAX एयरपोर्ट पर एक नई रिंग पहने देखा गया था, जिससे सगाई की खबरों ने जोर पकड़ लिया था. दोनों की मुलाकात 2019 में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी.

कैमिला मेंडेस और रूडी मैनकुसो

‘रिवरडेल' स्टार कैमिला मेंडेस ने भी बॉयफ्रेंड रूडी मैनकुसो से सगाई की. 24 अक्टूबर को रूडी ने कैमिला को सरप्राइज देते हुए दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में प्रपोज किया. दोनों 2022 से रिलेशनशिप में हैं और साथ में फिल्म Música में काम कर चुके हैं.

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स

सिंगर टेलर स्विफ्ट ने 26 अगस्त को अपने फैंस के साथ सगाई की खबर शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ प्यारी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि आपकी इंग्लिश टीचर और जिम टीचर शादी करने जा रहे हैं. ट्रैविस ने अपने घर के बैकयार्ड में घुटनों पर बैठकर टेलर को प्रपोज किया.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्ज

फुटबॉल स्टार रोनाल्डो ने 11 अगस्त को लंबे समय से पार्टनर रहीं जॉर्जिना को प्रपोज किया. जॉर्जिना ने अपनी रिंग की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यस आई डू, हर जन्म में. दोनों 2017 से साथ हैं और पांच बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.

जेंडाया और टॉम हॉलैंड

‘स्पाइडर-मैन' स्टार्स जेंडाया और टॉम हॉलैंड की सगाई ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. जेंडाया के गोल्डन ग्लव्स पर पहने हीरे के रिंग ने काफी सुर्खियां भी बटोरी. बाद में रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि टॉम ने क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच एक प्राइवेट सेरेमनी में जेंडाया को प्रपोज किया था.

इनके अलावा विक्टोरिया पेड्रेटी, पॉल वेस्ली, कैंडिस किंग और सिमु लियू जैसे कई अन्य सितारों ने भी इस साल अपने पार्टनर को जीवनसाथी बनाने का वादा किया.

