टेलर स्विफ्ट ने ट्रैविस केल्सी के साथ की सगाई, घुटने के बल बैठकर पहनाई 4 करोड़ का डायमंड रिंग

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्से की सगाई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.  ज़्यादातर लोगों का ध्यान उनकी अंगूठी पर है . कपल ने मंगलवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपनी सगाई का ऐलान किया. कैप्शन में मज़ाक में लिखा था, "आपके अंग्रेज़ी शिक्षक और आपके जिम शिक्षक शादी कर रहे हैं." उन्होंने केल्से के बगीचे में दिए गए प्रपोज़ल की तस्वीरें भी शेयर कीं, जहां वह फूलों से सजे मेहराब के नीचे घुटने के बल बैठे थे. तस्वीरों में अंगूठी का क्लोज़-अप भी था, जिसे वोग ने पीले सोने में जड़ा एक गोल, ब्रिलियंट-कट पुराना हीरा बताया था.

कहा जाता है कि केल्से ने आर्टिफ़ेक्स फ़ाइन ज्वेलरी के किंड्रेड ल्यूबेक के साथ मिलकर इस अंगूठी को डिज़ाइन किया है.अंगूठी की सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आभूषण के जानकारों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है. सफ़ियन एंड रूडोल्फ़ ज्वैलर्स के रिच गोल्डबर्ग ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि यह अंगूठी पॉप स्टार की तरह ही क्लासिक है. 

टेलर स्विफ्ट की अंगूठी कैसी दिखती है?
सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई हैं, उनके आधार पर बीच वाला हीरा लगभग पांच से छह कैरेट का लम्बा कुशन कट लग रहा है. इस आकार का हीरा 'ओल्ड माइन' ब्रिलियंट कट भी हो सकता है, जो असल में कुशन के आकार का एक एंटीक हीरा होता है. इसकी सेटिंग पीले सोने की दिखती है और ऊपर से चौड़ी है, वहीं किनारों पर नक्काशी के साथ पतली होती जाती है. संभवतः कुछ बहुत छोटे जड़े हुए रत्नों के साथ. "इससे अंगूठी को एक विंटेज लुक मिलता है.  

