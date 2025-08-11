सीरियाई राष्ट्रपति के 'गुंडों' ने हॉस्पिटल स्टाफ को घुटनों पर बैठाया, जो खड़ा हुआ उसे गोली से उड़ाया- Video

सीरिया में आतंकी से नेता बने राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की सरकार चल रही है. लेकिन उनके वफादार लड़ाकों के अंदर का आतंकवादी मरा नहीं है. उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा नहीं हुई है. रूसी की सरकारी मीडिया आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अल-शरा के वफादार लड़ाके (जो अब सीरियाई सेना के सदस्य माने जा रहे हैं) एक हॉस्पिटल के कर्मचारियों की हत्या करते दिख रहे हैं. अभी साफ नहीं है कि यह वीडियो कब का है.

स्वेदा नेशनल हॉस्पिटल के अंदर के इस वीडियो में हॉस्पिटल में डॉक्टर-नर्स की ड्रेस में पुरुषों के एक बड़े समूह को बंदूक की नोक पर इन लड़ाकों ने फर्श पर घुटनों के बल बैठा रखा है. एसओएचआर द्वारा सीरियाई रक्षा और आंतरिक मंत्रालयों के सदस्यों के रूप में पहचाने गए कई हथियारबंद लोगों (लड़ाकों) को उनके आसपास देखा जा सकता है.

एक हथियारबंद लड़ाके द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने के बाद एक हॉस्पिटल स्टाफ पीछे हटता हुआ दिखाई देता है. उसे तुरंत नजदीक से दो बार गोली मारी गई. इसके बाद फुटेज में आगे की गोलीबारी दिखाई देती है, जिसमें कई पीड़ित फर्श पर गिर जाते हैं.

एनडीटीवी स्वतंत्र रूप से इस अनडेटेड वीडियो की पुष्टि नहीं कर सका.

यह घटना स्वेदा शहर में ड्रुज सेनानियों और सुन्नी बेडौइन जनजातियों के बीच तीव्र झड़पों के दौरान हुई, जो जुलाई में शुरू हुई थी. एसओएचआर और स्थानीय गवाहों के अनुसार, सरकारी सैनिकों ने युद्धविराम लागू करने के लिए सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 110 किमी दूर स्वेदा में प्रवेश किया, लेकिन अंततः ड्रुज मिलिशिया के खिलाफ बेडौइन गुटों के साथ गठबंधन किया.

स्वेदा, 70,000 से अधिक लोगों का शहर है और स्वेदा प्रांत का प्रशासनिक केंद्र है. यह सरकार द्वारा आसपास के क्षेत्र में कई ड्रुज गांवों को वापस लेने के बावजूद ड्रुज बलों के पूर्ण नियंत्रण में है.

शनिवार को, सीरिया के ड्रूज समुदाय के आध्यात्मिक नेता शेख हिकमत अल-हिजरी ने अस्पताल में हुई घटनाओं सहित स्वेदा हिंसा की अंतरराष्ट्रीय जांच का आह्वान किया. टेलीविजन संबोधन में बोलते हुए, उन्होंने मांग की कि जिम्मेदार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सामने लाया जाए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात करने का आह्वान किया.