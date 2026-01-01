सीरिया के अलेप्‍पो शहर में बुधवार को पकड़े जाने के दौरान एक आत्‍मघाती हमलावर ने सीरिया के सुरक्षाबलों के एक जवान की हत्‍या कर दी और दो अन्‍य को घायल कर दिया. देश के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अलेप्पो के बाब अल-फराज इलाके में एक चौकी पर पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी लिए जा रहे एक व्यक्ति द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में उसके एक जवान की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.

अलेप्पो के गवर्नर अज्‍जम अल-गरीब ने कहा कि सुरक्षा बल शहर में नव साल के समारोह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. उसी वक्‍त 'एक आतंकवादी को आंतरिक सुरक्षा चौकियों को पार करने की कोशिश करते हुए देखा गया".

हमलावर के इस्‍लामिक स्‍टेट से जुड़े होने की आशंका

गरीब ने कहा, "गिरफ्तारी अभियान के दौरान एक बहादुर सुरक्षाकर्मी ने उसे शारीरिक रूप से काबू में कर लिया, जिसके बाद आतंकवादी ने अपनी विस्फोटक बेल्ट में विस्फोट कर दिया."

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नूरेद्दीन अल-बाबा ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि उस व्यक्ति का "वैचारिक या संगठनात्मक संबंध दाएश से होने की संभावना है". इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह के लिए अरबी में संक्षिप्त नाम दाएश का इस्तेमाल किया जाता है.

सीरिया के नियंत्रण वाले इलाकों में आईएस के हमले तेज

हाल ही में आईएस ने सीरिया के नियंत्रण वाले इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं. 13 दिसंबर को हुए एक हमले में दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक मारे गए थे. अमेरिका ने इस हमले का आरोप सीरिया के पल्मायरा में एक अकेले आईएस हमलावर पर लगाया था.

जवाबी कार्रवाई में, अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएस के कई ठिकानों पर हमले किए थे. सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, इन हमलों में आईएस के पांच सदस्य मारे गए थे. उसके बाद से सीरिया के अधिकारियों ने भी आईएस के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं, जिनमें गुरुवार को समूह के एक वरिष्ठ नेता को मार गिराना शामिल है.

आईएस के खिलाफ जंंग में अमेरिका के साथ सीरिया

नवंबर में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की वाशिंगटन यात्रा के दौरान सीरिया आधिकारिक तौर पर आईएस के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गया.

शारा एक इस्लामी शासक और पूर्व जिहादी हैं, जिनके समूह ने उनके देश के गृहयुद्ध के चरम पर आईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी.