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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, 11 लोगों की मौत, करीब 30 घायल

खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वरिष्ठ अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिया कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए.

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, 11 लोगों की मौत, करीब 30 घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस चेक पॉइंट पर आत्मघाती हमला हुआ है. यहां विस्फोटक से भरी गाड़ी में धमाका किए जाने से 11 लोगों की मौत की खबर है. वहीं करीब 30 लोग घायल हो गए. घायलों में से कई की हालत गंभीर है. बताया जाता है कि TTP ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है.

रेस्क्यू 1122 के अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को डेरा इस्माइल खान के दराजिंदा के पास अमन मेला में एक पुलिस चेकपोस्ट को बम हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए. मरने वालों में आठ पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है. उन्होंने कहा कि बचाव दल घटनास्थल पर राहत कार्य जारी रखे हुए हैं और मलबे से पीड़ितों को बाहर निकाल रहे हैं.

रेस्क्यू 1122 ने कहा कि घायल लोगों को शुरुआती चिकित्सा सहायता दी गई है, जिनमें से 18 को आगे के इलाज के लिए दराजिंदा और DI खान के मुफ्ती महमूद अस्पताल में भेजा गया है. बचाव सेवा ने बताया कि राहत कार्यों में 25 से अधिक कर्मी, छह एम्बुलेंस और एक दमकल वाहन शामिल हैं.

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जिला आपातकालीन अधिकारी मुहम्मद आरिफ खान ने बचाव अभियान में सहायता करने और घायलों को निकालने की सुविधा के लिए DI खान से कर्मचारियों के साथ चार अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात करने का निर्देश दिया था. रेस्क्यू 1122 के एक प्रवक्ता ने बताया कि उनकी टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल फोन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं.

अमन मेला चेकपोस्ट का उपयोग पुलिस द्वारा DI खान-क्वेटा मार्ग पर सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है.

खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वरिष्ठ अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिया कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए. गवर्नर ने कहा, "यह हमला 'फ़ितना अल-हिंदुस्तान ख्वारिज' की एक नापाक साजिश है."

राज्य बलूचिस्तान-स्थित समूहों को 'फ़ितना अल-हिंदुस्तान' कहता है और प्रतिबंधित 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) के लिए 'फ़ितना अल-ख्वारिज' शब्द का इस्तेमाल करता है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सीमा के पास, DI खान-क्वेटा रोड पर मुगल कोट और दराजिंदा के नजदीक अमन मेला चेकपोस्ट पर हुई. पुलिस ने आगे बताया कि धमाके की प्रकृति और कारण का पता लगाने के लिए बम निरोधक टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है.

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