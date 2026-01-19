VIDEO: स्पेन में हाई स्पीड ट्रेनों की भीषण टक्कर, 21 की मौत कंफर्म, 100 तक भी पहुंच सकता है आंकड़ा

रविवार को दक्षिणी स्पेन में सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही दो हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई और 70 से अधिक घायल हो गए. स्पेन की आदिफ़ रेलवे संस्था ने एक्स (X) पर पोस्ट किया कि

यह एक्सीडेंट तब हुआ जब मलागा से मैड्रिड जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन अदामुज़ के पास पटरी से उतर गई और दूसरी पटरी पर चली गई, जहां उसने सामने से आ रही ट्रेन को टक्कर मार दी.

High speed rail crash in Spain. It's reported 5 dead so far.



Awful.



pic.twitter.com/JuHux8uyrP — Bernie (@Artemisfornow) January 18, 2026

एक पुलिस प्रवक्ता ने घटना के तुरंत बाद एएफ़पी को बताया कि कोरडोबा प्रांत में दुर्घटना के बाद पांच लोग मारे गए थे, लेकिन बाद में मरने वालों की संख्या को 21 अपडेट किया गया. अंदरालूसिया क्षेत्र के वरिष्ठ आपातकालीन अधिकारी एंटोनियो सैंज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कम से कम 73 लोग घायल हुए हैं.

डिब्बे मुड़े हुए हैं

स्पेनिश मीडिया ने कहा कि मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच सकती है. कई यात्री अब भी रेल डिब्बों में फंसे हुए हैं. कॉर्डोबा में फायरफाइटर्स के प्रमुख फ्रांसिस्को कार्मोना ने सार्वजनिक प्रसारक RTVE से कहा, "समस्या यह है कि डिब्बे मुड़े हुए हैं, और इसलिए धातु भी यात्रियों के साथ मुड़ गई है. हमें किसी जीवित व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक मृत व्यक्ति को भी हटाना पड़ा. यह कठिन, जटिल काम है."

🇪🇸 Spain: At least five dead and 25 seriously injured after two high-speed trains derailed in Adamuz pic.twitter.com/0Dcx9xDTeY — Geo News (@GeoTienou) January 18, 2026

एक प्रत्यक्षदर्शी ने RTVE को बताया कि पहले ट्रेन के एक डिब्बे ने पूरी तरह से पलट गया था. टेलीविजन फुटेज में चिकित्सा दल और फायर सर्विसेस को घटनास्थल पर दिखाया गया. सार्वजनिक प्रसारक RNE के एक पत्रकार, जो ट्रेनों में से एक में यात्रा कर रहे थे, ने कहा कि टक्कर "भूकंप" जैसी महसूस हुई. यात्रियों ने डिब्बों की खिड़कियां तोड़ने और बाहर निकलने के लिए आपातकालीन हथौड़े का इस्तेमाल किया.

'एक हॉरर फिल्म की तरह'

लुकास मेरिया पहली ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. उन्होंने बताया ला सेक्स्टा टीवी को बताया कि "यह एक हॉरर फिल्म जैसा था.हमने पीछे से एक बहुत जोरदार धक्का महसूस किया और ऐसा लग रहा था कि पूरी ट्रेन टूटने वाली है... कांच के कारण कई लोग घायल हुए." स्पेनिश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दो ट्रेनों में कुल 400 लोग थे.मैड्रिड और एंडालूसी शहरों कॉर्डोबा, सेविले, मालागा और हुआएला के बीच हाई-स्पीड सेवाओं को कम से कम सोमवार के पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, एडिफ ने घोषणा की.एडिफ ने कहा कि पीड़ितों के रिश्तेदारों की मदद के लिए मैड्रिड, सेविले, कॉर्डोबा, मालागा और हुआएला के स्टेशनों पर जगह बनाई गई है.

शाही महल ने X पर कहा कि राजा फेलिपे VI और रानी लेतिज़िया खबरों को "गहरी चिंता के साथ" देख रहे थे, और उन्होंने मृतकों के परिवार और प्रियजनों के प्रति "हमारा हार्दिक संवेदना" व्यक्त की, साथ ही घायलों के लिए प्यार और शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं.स्पेन यूरोप के सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क का दावा करता है, जिसमें 3,000 किलोमीटर (1,800 मील) से अधिक विशेष रेल पटरियां हैं, जो मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविले, वालेंसिया और मलागा सहित प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं.