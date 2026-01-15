तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग और Gen-Z रॉयल आइकन, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्पेन की होने वाली क्वीन लियोनोर

Spain Princess Leonor: स्पेन एक ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है. करीब 150 साल बाद देश को फिर से एक महिला शासक मिलने जा रही है. ये कोई नहीं बल्कि राजकुमारी लियोनोर (Princess Leonor) हैं. महज 20 साल की उम्र में पूरी दुनिया की नजरों में रहने वाली एक Gen-Z रॉयल, जो स्पेन की पहली ऐसी रानी होंगी, जो अपने अधिकार से राज करेंगी. उनसे पहले आखिरी महिला शासक क्वीन इसाबेला द्वितीय थीं, जिनका शासन 1868 में खत्म हुआ था. हालांकि अभी उनके रानी बनने की कोई तय तारीख नहीं है. जब मौजूदा राजा फेलिपे VI पद छोड़ेंगे या उनका निधन होगा, तभी लियोनोर स्पेन की महारानी बनेंगी. ऐसे में आइए जानते हैं 20 साल की राजकुमारी कौन हैं.

स्पेन में 150 साल बाद रानी क्यों

स्पेन की राजशाही में लंबे समय से पुरुष शासकों का ही वर्चस्व रहा है. 18वीं सदी की शुरुआत से बोर्बन वंश स्पेन पर राज करता आ रहा है. 1975 में जनरल फ्रैंको की तानाशाही खत्म होने के बाद राजशाही की वापसी हुई और किंग जुआन कार्लोस I ने लोकतंत्र की नींव मजबूत की. 2014 में उन्होंने गद्दी छोड़ी और उनके बेटे फेलिपे VI राजा बने. अब उसी कड़ी में अगला नाम है उनकी बेटी राजकुमारी लियोनोर का है.

राजकुमारी लियोनोर कौन हैं

राजकुमारी लियोनोर का जन्म साल 2005 में हुआ था. वह किंग फेलिपे VI और क्वीन लेटिजिया की बड़ी बेटी हैं. उनकी मां लेटिजिया एक समय जानी-मानी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं. लियोनोर की एक छोटी बहन इन्फांटा सोफिया हैं, जिनका जन्म 2007 में हुआ. लियोनोर को आधिकारिक तौर पर प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस कहा जाता है और वह स्पेन की सिंहासन की उत्तराधिकारी हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई स्पेन में ही हुई.

स्कूलिंग से हिप्पी हॉगवर्ट्स तक का सफर

स्कूलिंग के बाद लियोनोर ने वेल्स के मशहूर UWC अटलांटिक कॉलेज से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट किया. यह इंस्टीट्यूट दुनिया के फ्यूचर लीडर्स और रॉयल्स को तैयार करने के लिए जाना जाता है. यहां उनकी पढ़ाई का फोकस ग्लोबल अफेयर्स, संवैधानिक जिम्मेदारियों और लीडरशिप क्वालिटी पर रहा. लियोनोर को स्पेनिश, कैटलन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी और मंदारिन जैसी कई भाषाएं आती हैं, जो उन्हें एक ग्लोबल लीडर बनाती है.

लियोनोर को Gen-Z रॉयल आइकन क्यों कहा जाता है

जिस दिन लियोनोर 18 साल की हुईं, उसी दिन उन्होंने स्पेन की संसद में संविधान के प्रति शपथ ली. इसके साथ ही उन्हें आधिकारिक तौर पर सिंहासन की उत्तराधिकारी घोषित किया गया. यह पल न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे स्पेन के लिए ऐतिहासिक था. स्पेन के कानून के मुताबिक, राजगद्दी के उत्तराधिकारी को कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है. लियोनोर ने भी अपने पिता के नक्शे-कदम पर चलते हुए यह चुनौती स्वीकार की. साल 2023 में उन्होंने जरागोजा में आर्मी ट्रेनिंग शुरू की, जहां वह 560 कैडेट्स के साथ शामिल हुईं.

इसके बाद उन्होंने नेवी ट्रेनिंग के तहत 140 दिनों का समुद्री सफर तय किया, जिसमें उन्होंने अटलांटिक पार किया, साउथ अमेरिका का चक्कर लगाया और न्यूयॉर्क तक पहुंचीं. इतना ही नहीं, दिसंबर 2025 में उन्होंने Pilatus PC-21 विमान की पहली सोलो फ्लाइट पूरी की और ऐसा करने वाली स्पेनिश रॉयल फैमिली की पहली महिला बन गईं. यही वजह है कि उन्हें भविष्य की कमांडर-इन-चीफ के तौर पर देखा जा रहा है.