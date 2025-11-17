विज्ञापन
विशेष लिंक
15 minutes ago

Saudi Arabia Accident Live: सऊदी अरब में एक भीषण बस हादसे में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार भारत से उमरा करने गए लोगों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. जिससे बस में आग लग गया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये हादसा सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास हुआ है. कथित तौर पर बस में ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा है..

बताया जा रहा है कि यह लोग मक्का (Mecca Madina Bus Accident) से लौटे रहे थे और मदीना जा रहा था.

हेल्पलाइन नंबर-

टोल फ्री नंबर -
8002440003

 Saudi Arabia Bus-Tanker Crash LIVE Updates::

Nov 17, 2025 11:50 (IST)
Link Copied
Share

सऊदी अरब में बस दुर्घटना, 42 भारतीय थे सवार, दिल्ली और जेद्दा में जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर

जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ऑफिस में 24X7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. 

8002440003 (Toll free)

0122614093

0126614276

0556122301 (WhatsApp) 

तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है. अधिकारियों के नंबर नीचे दिए गए हैं. 

वंदना: मोबाइल- +91 98719 99044

चौधरी चक्रवर्ती: मोबाइल- +91 99583 22143रक्षित नील: मोबाइल- +91 96437 23157

Nov 17, 2025 11:39 (IST)
Link Copied
Share

सऊदी अरब हादसा: बस में सवार सभी लोगों की लिस्ट आई सामने

सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार को उमरा करने गए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने के कारण आग की चपेट में आने से कम से कम 42 भारतीयों की मौत की आशंका है. जानकारी के मुताबिक बस में कुल 46 लोग सवार थे, जिनमें से 42 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. 

Nov 17, 2025 11:37 (IST)
Link Copied
Share

सऊदी में दिल दहलाने वाला हादसा, मदीना जा रही बस में लगी आग, देखें Video

सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार को उमरा करने गए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने और आग लगने से कम से कम 42 भारतीयों के मरने की आशंका है.

Nov 17, 2025 11:36 (IST)
Link Copied
Share

हादसे में बचे व्यक्ति की फोटो

इस दर्दनाक हुए हादसे में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा है. जानकारी के अनुसार बस में कुल 46 लोग सवार थे. जिसमें से 42 भारतीयों की मौत हो गई है. इस हादसे में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा है.

Nov 17, 2025 11:32 (IST)
Link Copied
Share

दुखद बस दुर्घटना से गहरा दुःख हुआ": किरेन रिजिजू

सऊदी अरब में हुए भीषण बस दुर्घटना पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दुःख व्यक्त किया है. उन्होंने पुष्टि की कि अधिकारी दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर अधिक जानकारी जुटाने और "हर संभव सहायता" प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से संपर्क में हैं.

Nov 17, 2025 11:29 (IST)
Link Copied
Share

तेलंगाना पीड़ितों की स्वदेश वापसी के लिए भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में: स्वास्थ्य मंत्री

तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने सऊदी अरब में हुई दुखद बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें 42 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की जान चली गई, जिनमें हैदराबाद के कई तीर्थयात्री भी शामिल थे. उन्होंने कहा, तेलंगाना पीड़ितों की स्वदेश वापसी के लिए भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं.

Nov 17, 2025 11:22 (IST)
Link Copied
Share

गुलाम नबी आज़ाद ने केंद्र से 'तत्काल कदम' उठाने का आग्रह किया

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने सऊदी अरब में हुई "भयावह" बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया, जिसमें 42 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की जान चली गई, जिनमें से कई कथित तौर पर हैदराबाद के थे. अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "मैं भारत सरकार से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ!"

Nov 17, 2025 11:20 (IST)
Link Copied
Share

Saudi Arabia bus crash: बस में कुल 46 लोग थे सवार

सामने आ रही जानकारी के अनुसार बस में कुल 46 लोग सवार थे, जिसमें से 42 भारतीय लोग थे. इस हादसे में एक यात्री जीवित बचा है. कुल 42 भारतीयों की मौत की खबर सामने आ रही है. 

Nov 17, 2025 11:18 (IST)
Link Copied
Share

Mecca Madina Bus Accident: दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे भारतीय तीर्थयात्रियों से जुड़ी दुखद बस दुर्घटना के संबंध में, नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है. तेलंगाना भवन के वरिष्ठ अधिकारी सऊदी अरब के रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ सीधे संपर्क में हैं.

तेलंगाना भवन, नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष संपर्क नंबर:

वंदना, रेजिडेंट कमिश्नर के पीएस और संपर्क प्रमुख: 91 98719 99044

सीएच. चक्रवर्ती, जनसंपर्क अधिकारी: 91 99583 22143

रक्षित नेल, संपर्क अधिकारी: 91 96437 23157।

Nov 17, 2025 11:16 (IST)
Link Copied
Share

मक्का से मदीना वाले रास्ते में 42 भारतीयों की मौत... ओवैसी ने हादसे पर दुख जताया

Nov 17, 2025 11:15 (IST)
Link Copied
Share

Saudi Arabia Bus Accident: मदीना जा रही बस में लगी आग, 42 भारतीयों के मरने की आशंका, हेल्पनंबर जारी- 10 UPDATES

सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार को उमरा करने गए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने और आग लगने से कम से कम 42 भारतीयों के मरने की आशंका है.

Nov 17, 2025 11:06 (IST)
Link Copied
Share

कैसे हुआ हादसा?

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कई यात्री कथित तौर पर उस समय सो रहे थे, जिससे टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे बचने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में कम से कम 11 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं, हालांकि अधिकारी अभी भी संख्या की पुष्टि कर रहे हैं.

Nov 17, 2025 10:59 (IST)
Link Copied
Share

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ितों के परिवारों को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ितों के परिवारों को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है. एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है. रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

Nov 17, 2025 10:49 (IST)
Link Copied
Share

Saudi Arabia Accident Live: दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया

Saudi Arabia Accident Live: जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया, "सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद बस दुर्घटना के मद्देनजर, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है."

Nov 17, 2025 10:48 (IST)
Link Copied
Share

Saudi Arabia Accident Live: ओवैसी ने हादसे पर दुख जताया

दिल्ली: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर कहा, "...मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री उस बस में सवार थे जिसमें आग लग गई...मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (DCP) अबू माथेन जॉर्ज से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं/ मैंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों का विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है।/मैं केंद्र सरकार, खासकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वे शवों को भारत वापस लाएं और अगर कोई घायल हुआ है तो यह सुनिश्चित करें कि उसे उचित इलाज मिले।"

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Saudi Arabia Accident Live Updates, Saudi Arabia Accident, Saudi Arabia Accident Indians Killed, Road Accident Saudi Arabia, Mecca Madina Bus Accident
Get App for Better Experience
Install Now