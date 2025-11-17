सऊदी अरब के मदीना में बड़ा सड़क हादसा, बस में लगी आग- 40 से अधिक भारतीय श्रद्धालुओं की मौत की आशंका

सऊदी अरब में एक भीषण बस दुर्घटना हुई है जिसमें 40 से अधिकर भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है. भारत से उमरा करने गए लोगों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गयी और बस में आग लग गया. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी और सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कथित तौर पर बस में ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे.

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बस में आग लगी तो उसमें 42 हज यात्री सवार थे. उन्होंने बताया कि वह रियाद में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख (डीसीएम) अबू मैथेन जॉर्ज के संपर्क में हैं, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे दुर्घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से शवों को भारत वापस लाने और घायलों को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करने का अनुरोध किया है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बस दुर्घटना पर दुख जताया है. दुर्घटना में भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है. एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास अधिकारियों के साथ निकटता से समन्वय करने का निर्देश दिया है.

तेलंगाना सीएमओ के अनुसार, कथित तौर पर हैदराबाद के कई निवासी उस बस में सवार थे जो मक्का से मदीना जा रही थी. हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में मौजूद रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को सतर्क किया. उन्होंने सीएमओ को आदेश दिया कि हादसे में हमारे प्रदेश के कितने लोग हैं, इसका विवरण जमा कर तत्काल उपलब्ध कराएं. स्थिति पर नजर रखने के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है.