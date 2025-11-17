सऊदी अरब में बस हादसा: एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, मोहम्मद आसिफ की दर्दनाक दास्तां

सऊदी अरब में हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में भारत के एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतकों में 9 बच्चे और 9 बड़े शामिल हैं. NDTV से बातचीत में मृतकों के रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ ने पूरी त्रासदी की दर्दभरी जानकारी दी.

आसिफ ने बताया कि हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया. उन्होंने कहा, 'मेरा साढ़ु, साली, साली का बेटा, तीन बेटियां और उनके बच्चे… सभी चले गए. परिवार के 18 लोग 8 दिन पहले ही जेद्दा गए थे. शनिवार को उन्हें मदीना से वापस लौटना था.

'रात 1:30 बजे मिली हादसे की जानकारी'

आसिफ ने बताया, 'रात डेढ़ बजे दुर्घटना की जानकारी मिली. मदीना से 30 किलोमीटर दूर ये एक्सिडेंट हुआ है.'

ऑयल टैंकर ने मारी बस को टक्कर

जानकारी के मुताबिक, परिवार जिस बस में यात्रा कर रहा था, उसे एक ऑयल टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस में आग लग गई और सभी की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में परिवार का सिर्फ एक बच्चा बचा है, वो भी इसलिए क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ रहा था.

आसिफ के मुताबिक, 'मेरी पत्नी, उनके दामाद और बेटी के परिवार में केवल एक बच्चा बचा है, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ने गया हुआ है. परिवार के 9 छोटे बच्चे भी इस दुर्घटना में जान गंवा बैठे. आसिफ ने बताया कि यूएस में रहने वाले रिश्तेदार के तीन बच्चे भी इस हादसे में मारे गए हैं.

'ट्रैवल एजेंसी की कोई गलती नहीं, यह हादसा था'

आसिफ ने साफ किया, 'हम रामनगर के रहने वाले हैं. ट्रैवल एजेंसी की कोई गलती नहीं है. यह महज एक हादसा था.'

आपको बता दें कि सोमवार तड़के सऊदी अरब से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. मक्का से मदीना जा रहे भारतीय यात्रियों से भरी एक बस रविवार देर रात अचानक आग का गोला बन गई. हादसा इतना भीषण था कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह चपेट में आ गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा. जानकारी के मुताबिक इस बस में 45 भारतीय नागरिक सवार थे. अधिकारियों ने अब तक मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है.

कैसे हुआ हादसा

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कई यात्री कथित तौर पर उस समय सो रहे थे. ऐसे में बस एक टैंकर से जा टकराई जिसके बाद बस में आग लग गई. इस बस एक्सीडेंट में लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में कम से कम 11 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं, हालांकि अधिकारी अभी भी संख्या की पुष्टि कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास (भारतीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे) यह एक्सीडेंट हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में सवार ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे.

स्थिति पर नजर रखने के लिए तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है. इसके नंबर हैं- +91 7997959754, +91 9912919545. वहीं जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है- 8002440003 (टॉल फ्री).

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बस दुर्घटना पर दुख जताया है. दुर्घटना में भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है. एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास अधिकारियों के साथ निकटता से समन्वय करने का निर्देश दिया है.

'दुर्घटना से गहरा सदमा लगा'- विदेश मंत्री जयशंकर

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, 'सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है. रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं.'