Saudi Arabia Bus Accident: मदीना जा रही बस में लगी आग, 42 भारतीयों के मरने की आशंका, हेल्पनंबर जारी- 10 UPDATES

Saudi Arabia Bus Accident: मक्का से मदीना ले जा रही एक बस के मुफरीहाट के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई, भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों सहित कम से कम 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

Saudi Arabia Accident: बस मक्का से मदीना जा रही थी और सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास वह डीजल टैंकर से टकरा गयी और बस में आग लग गई. कंट्रोल रूम नंबर के साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी
  • सऊदी अरब के मदीना के पास उमरा तीर्थयात्रियों से भरी बस की डीजल टैंकर से टक्कर, 42 भारतीयों की मौत की खबर
  • मृतकों में कम से कम 11 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी पूरी संख्या की पुष्टि नहीं की है
  • भारत सरकार ने रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा वाणिज्य दूतावास के माध्यम से सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है
  1. सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार को उमरा करने गए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने और आग लगने से कम से कम 42 भारतीयों के मरने की आशंका है.
  2. बस में ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे.
  3. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, घटना मुफ़रीहाट नामक स्थान पर लगभग 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार) हुई.
  4. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कई यात्री हादसे के वक्त कथित तौर पर सो रहे थे. डीजल टैंकर से टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे बचने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला. 
  5. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में कम से कम 11 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं, हालांकि अधिकारी अभी भी संख्या की पुष्टि कर रहे हैं.
  6. हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बस में आग लगी तो उसमें 42 हज यात्री सवार थे. उन्होंने बताया कि वह रियाद में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख (डीसीएम) अबू मैथेन जॉर्ज के संपर्क में हैं, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे दुर्घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. 
  7. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं.
  8. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बस दुर्घटना पर दुख जताया है. दुर्घटना में भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है.
  9. स्थिति पर नजर रखने के लिए तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है. इसके नंबर हैं- +91 7997959754, +91 9912919545.
  10. जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है- 8002440003 (टॉल फ्री)
Saudi Arabia, Madina, Saudi Arabia Bus Accident
