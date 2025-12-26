मक्का ग्रैंड मस्जिद से कूदे शख्स को बचाने वाला अधिकारी अस्पताल में भर्ती, मंत्री ने की बहादुरी की तारीफ

सऊदी अरब के मक्का की ग्रैंड मस्जिद अल-हरम से कूदे शख्स को तो बचा लिया गया. लेकिन उसे हवा में उछलकर बचाने वाला सुरक्षा अधिकारी घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है. उस बहादुर सुरक्षा अधिकारी की चर्चा हर तरफ हो रही है. सऊदी के आंतरिक मंत्री ने फोन पर घायल सुरक्षा अधकारी का हालचाल जाना और उसकी जमकर तारीफ भी की.

सऊदी के मंत्री ने की सुरक्षा अधिकारी की तारीफ

सऊदी आंतरिक मंत्री, अमीर अब्दुलअज़ीज़ बिन सऊद ने सुरक्षा अधिकारी रियान अल अहमद से फोन पर बात कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली. मंत्री ने अधिकारी के शौर्य और साहस की जमकर तारीफ भी की. अधिकारी की ये बहादुरी कर्तव्य के प्रति उनकी ईमानदारी को दिखाता है.

फोन पर पूछा घायल अधिकारी का हाल

सऊदी के मंत्री ने घायल सुरक्षा अधिकारी संग बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा अधिकारी उच्चतम मानवीय और पेशेवर मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने देश और धर्म की सेवा में जुटे रहते हैं. यह कृत्य निस्वार्थ भावना और उच्च पेशेवर कौशल का प्रतीक है, जो उनको विभिन्न परिस्थितियों में शरीफ हरम के भीतर प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है.

بعد موقف بطولي يجسّد أعلى معاني التضحية..



رجل الأمن "ريان بن سعيد العسيري" يظهر في المستشفى عقب إنقاذه شخصًا حاول إلقاء نفسه داخل #المسجد_الحرام، مقدمًا حياته درعًا لحماية الآخر.



- pic.twitter.com/JTdmDwV9aT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 26, 2025

सुरक्षा अधिकारी के जल्द स्वस्थ होने की कामना

आंतरिक मंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों की कोशिशों की सराहना की. उन्होंने मस्जिद अल-हराम की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने वाले अधिकारी के प्रयासों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारी ने शख्स को बचाकर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता का उदाहरण पेश किया है. मंत्री अमीर अब्दुलअज़ीज़ ने बातचीत के अंत में, घायल सुरक्षा अधिकारी के जल्द स्वस्थ होने और जल्द हरम की सेवा में लौटने की प्रार्थना की.

ग्रैंड मस्जिद से कूदने के मामले की जांच शुरू

वहीं मस्जिद अल-हराम की विशेष सुरक्षा इकाई ने उस घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक व्यक्ति ने ऊपर से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी. बता दें कि सुरक्षा अधिकारी उसे रोकने की कोशिश में जमीन पर गिरकर घायल हो गए थे. जिसके बाद इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह घटना 25 दिसंबर की है. मक्का मुकर्रम क्षेत्र में मस्जिद अल-हरम की सुरक्षा में तैनात विशेष बलों ने एक शख्स को आत्महत्या करने से रोक लिया. शख्स ने ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी की मुस्तैदी की वजह से वह बच गया. लेकिन इस घटना में सुरक्षा अधिकारी को चोट लगी है. उनका इलाज चल रहा है.