विज्ञापन
विशेष लिंक

मक्का ग्रैंड मस्जिद से कूदे शख्स को बचाने वाला अधिकारी अस्पताल में भर्ती, मंत्री ने की बहादुरी की तारीफ

Saudi News: मस्जिद अल-हराम की विशेष सुरक्षा इकाई ने उस घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक व्यक्ति ने ऊपर से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी. बता दें कि सुरक्षा अधिकारी उसे रोकने की कोशिश में जमीन पर गिरकर घायल हो गए थे. जिसके बाद इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Read Time: 3 mins
Share
मक्का ग्रैंड मस्जिद से कूदे शख्स को बचाने वाला अधिकारी अस्पताल में भर्ती, मंत्री ने की बहादुरी की तारीफ
सऊदी के मंत्री ने की घायल सुरक्षा अधिकारी से बात.
  • मक्का ग्रैंड मस्जिद से एक व्यक्ति ने ऊपर से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी जिसे सुरक्षा अधिकारी ने बचाया.
  • सुरक्षा अधिकारी रियान अल अहमद को बचाने के दौरान घायल हो गए. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • सऊदी आंतरिक मंत्री अमीर अब्दुलअज़ीज़ बिन सऊद ने फोन पर घायल सुरक्षा अधिकारी का हालचाल जाना.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सऊदी अरब के मक्का की ग्रैंड मस्जिद अल-हरम से कूदे शख्स को तो बचा लिया गया. लेकिन उसे हवा में उछलकर बचाने वाला सुरक्षा अधिकारी घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है. उस बहादुर सुरक्षा अधिकारी की चर्चा हर तरफ हो रही है. सऊदी के आंतरिक मंत्री ने फोन पर घायल सुरक्षा अधकारी का हालचाल जाना और उसकी जमकर तारीफ भी की.

ये भी पढ़ें- मक्का की ग्रैंड मस्जिद में छत से कूदा शख्स, फिर गार्ड ने कर दिया करिश्मा

सऊदी के मंत्री ने की सुरक्षा अधिकारी की तारीफ

सऊदी आंतरिक मंत्री, अमीर अब्दुलअज़ीज़ बिन सऊद ने सुरक्षा अधिकारी रियान अल अहमद से फोन पर बात कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली. मंत्री ने अधिकारी के शौर्य और साहस की जमकर तारीफ भी की. अधिकारी की ये बहादुरी कर्तव्य के प्रति उनकी ईमानदारी को दिखाता है.

फोन पर पूछा घायल अधिकारी का हाल

सऊदी के मंत्री ने घायल सुरक्षा अधिकारी संग बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा अधिकारी उच्चतम मानवीय और पेशेवर मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने देश और धर्म की सेवा में जुटे रहते हैं. यह कृत्य निस्वार्थ भावना और उच्च पेशेवर कौशल का प्रतीक है, जो उनको विभिन्न परिस्थितियों में शरीफ हरम के भीतर प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है.

सुरक्षा अधिकारी के जल्द स्वस्थ होने की कामना

आंतरिक मंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों की कोशिशों की सराहना की. उन्होंने मस्जिद अल-हराम की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने वाले अधिकारी के  प्रयासों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारी ने शख्स को बचाकर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता का उदाहरण पेश किया है. मंत्री अमीर अब्दुलअज़ीज़ ने बातचीत के अंत में, घायल सुरक्षा अधिकारी के जल्द स्वस्थ होने और जल्द हरम की सेवा में लौटने की प्रार्थना की.

ग्रैंड मस्जिद से कूदने के मामले की जांच शुरू

वहीं मस्जिद अल-हराम की विशेष सुरक्षा इकाई ने उस घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक व्यक्ति ने ऊपर से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी. बता दें कि सुरक्षा अधिकारी उसे रोकने की कोशिश में जमीन पर गिरकर घायल हो गए थे. जिसके बाद इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह घटना 25 दिसंबर की है. मक्का मुकर्रम क्षेत्र में मस्जिद अल-हरम की सुरक्षा में तैनात विशेष बलों ने एक शख्स को आत्महत्या करने से रोक लिया. शख्स ने ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी की मुस्तैदी की वजह से वह बच गया. लेकिन इस घटना में सुरक्षा अधिकारी को चोट लगी है. उनका इलाज चल रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saudi Arabia, Mecca Grand Mosque, Mecca Grand Mosque Suicide, Mecca Grand Mosque Accident, Mecca Injured Security Officer
Get App for Better Experience
Install Now