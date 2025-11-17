बस जल गई, ड्राइवर बच गया... सऊदी बस दुर्घटना पर हैदराबादी चश्मदीद ने बयां किया भयावह मंजर

- मक्का से मदीना जा रही बस डीजल टैंकर से टकरा कर पूरी जल गई, जिसमें 42 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है.
- हैदराबाद के कम से कम सोलह तीर्थयात्री इसमें शामिल थे, जो दो स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से यात्रा कर रहे थे.
- विदेशमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए रियाद और जेद्दा में भारतीय दूतावासों द्वारा पूर्ण सहायता की पुष्टि की है.
सऊदी अरब के मदीना में एक बस की डीजल टैंकर से टक्कर के बाद 42 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है. इस दुर्घटना के समय हैदराबाद का एक निवासी वहां मौजूद था. बता दें कि मक्का से मदीना उमराह के लिए जा रहे यात्रियों की बस मफरीहत के पास भारतीय समयानुसार रात करीब 1.30 बजे डीजल टैंकर से टकरा गई. दुर्घटनास्थल के पास से रिकॉर्ड किए गए एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को कॉल पर किसी को घटनाक्रम की पूरी कहानी बताते हुए सुना जा सकता है. कॉल की शुरुआत अभिवादन से होती है और फिर उस त्रासदी के बारे में बताया, जो उसने अभी-अभी देखी है.
इस वीडियो में सुना जा सकता है," इंफोर्मेशन देना है कि मक्का से मदीना को बस आ रही थी भाई, वो बस पूरी जल गई. उसमें से एक आदमी और एक ड्राइवर बच गया भाई. मुन्नवर बोल के नाम बता रहा. हैदराबाद के लोग हैं उसमें."
'अगर कोई भी है, अपने घरों को मालूम कर लो भाई थोड़ा. मैं भी अभी अभी बस को देखा. मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही भाई. मैं वीडियो निकाला है. एक आदमी मेरे को नंबर दिया. मैं फोन करके लोगों को सूचित कर रहा हूं.'
गौरतलब है कि सऊदी अरब में एक भीषण बस दुर्घटना में कम से कम 45 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका है, जिनमें से कई हैदराबाद के रहने वाले हैं. लगभग 16 तीर्थयात्री हैदराबाद स्थित दो एजेंसियों - अल-मीना हज और उमराह ट्रैवल्स - के माध्यम से यात्रा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि मोहम्मद अब्दुल शोएब बस दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति हैं और फिलहाल अस्पताल में हैं.
विदेशमंत्री एस जयशंकर ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास पूर्ण सहायता प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा कि सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है. रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और दुर्घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करने और यह पता लगाने के प्रयास जारी हैं कि इसमें तेलंगाना के कितने लोग शामिल थे. जेद्दाह स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इसे एक "दुखद" बस दुर्घटना बताया है तथा 8002440003 पर 24x7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.
