सऊदी अरब में बस दुर्घटना, 42 भारतीय थे सवार, दिल्ली और जेद्दा में जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 

सऊदी अरब के जेद्दा में हुई बस दुर्घटना में कम से कम 16 भारतीय श्रद्धालु मारे गए हैं. बस में कुल 42 श्रद्धालु सवार थे. जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम सेट किया है. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर शोक जताया है. दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है ताकि यात्रियों के परिजनों को जानकारी दी जा सके. भारतीय श्रद्धालु मक्का से मदीना जा रहे थे. तेलंगाना भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है. इस दुर्घटना की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है. ये भी पता लगाने की कोशिश जा रही है कि तेलंगाना के कितने श्रद्धालु इस बस में सवार थे.

जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ऑफिस में 24X7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.

8002440003 (Toll free)

0122614093

0126614276

0556122301 (WhatsApp)

तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है. अधिकारियों के नंबर नीचे दिए गए हैं.

वंदना: मोबाइल- +91 98719 99044

चौधरी चक्रवर्ती: मोबाइल- +91 99583 22143रक्षित नील: मोबाइल- +91 96437 23157

तेलंगाना के थे यात्री

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास (भारतीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे) यह एक्सीडेंट हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में सवार ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे.

'दुर्घटना से गहरा सदमा लगा'- विदेश मंत्री जयशंकर

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, 'सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है. रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं.'