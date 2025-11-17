विज्ञापन
विशेष लिंक

सऊदी अरब में बस दुर्घटना, 42 भारतीय थे सवार, दिल्ली और जेद्दा में जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 

सऊदी अरब से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. मक्का से मदीना जा रहे भारतीय यात्रियों से भरी बस टैंकर से टकरा गई और बस में आग लग गई. स्थिति पर नजर रखने के लिए तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है. इसके नंबर हैं- +91 7997959754, +91 9912919545. वहीं जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है- 8002440003 (टॉल फ्री).

Read Time: 2 mins
Share
सऊदी अरब में बस दुर्घटना, 42 भारतीय थे सवार, दिल्ली और जेद्दा में जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 
नई दिल्ली:

सऊदी अरब के जेद्दा में हुई बस दुर्घटना में कम से कम 16 भारतीय श्रद्धालु मारे गए हैं. बस में कुल 42 श्रद्धालु सवार थे. जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम सेट किया है. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर शोक जताया है. दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है ताकि यात्रियों के परिजनों को जानकारी दी जा सके. भारतीय श्रद्धालु मक्का से मदीना जा रहे थे. तेलंगाना भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है. इस दुर्घटना की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है. ये भी पता लगाने की कोशिश जा रही है कि तेलंगाना के कितने श्रद्धालु इस बस में सवार थे. 

जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ऑफिस में 24X7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. 

8002440003 (Toll free)
0122614093
0126614276
0556122301 (WhatsApp) 

तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है. अधिकारियों के नंबर नीचे दिए गए हैं. 

वंदना: मोबाइल- +91 98719 99044
चौधरी चक्रवर्ती: मोबाइल- +91 99583 22143रक्षित नील: मोबाइल- +91 96437 23157

तेलंगाना के थे यात्री

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास (भारतीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे) यह एक्सीडेंट हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में सवार ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे.

'दुर्घटना से गहरा सदमा लगा'- विदेश मंत्री जयशंकर

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, 'सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है. रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saudi Arabia Bus Accident, Jeddah Bus Accident, Consulate General Of India, Telangana Bhavan Helpline No
Get App for Better Experience
Install Now