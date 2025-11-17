विज्ञापन
सऊदी में दिल दहलाने वाला हादसा, मदीना जा रही बस में लगी आग, देखें Video

सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार को उमरा करने गए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने और आग लगने से कम से कम 42 भारतीयों के मरने की आशंका है.

सऊदी अरब से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. मक्का से मदीना जा रहे भारतीय यात्रियों से भरी एक बस रविवार देर रात अचानक आग का गोला बन गई. हादसा इतना भीषण था कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह चपेट में आ गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा. जानकारी के मुताबिक इस बस में 42 भारतीय नागरिक सवार थे. अधिकारियों ने अब तक मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है. 

यहां देखें वीडियो  

कैसे हुआ हादसा

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कई यात्री कथित तौर पर उस समय सो रहे थे. ऐसे में बस एक टैंकर से जा टकराई जिसके बाद बस में आग लग गई. इस बस एक्सीडेंट में लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में कम से कम 11 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं, हालांकि अधिकारी अभी भी संख्या की पुष्टि कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास (भारतीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे) यह एक्सीडेंट हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में सवार ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे.

हेल्पलाइन नंबर जारी

स्थिति पर नजर रखने के लिए तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है. इसके नंबर हैं- +91 7997959754, +91 9912919545. वहीं जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है- 8002440003 (टॉल फ्री). 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बस दुर्घटना पर दुख जताया है. दुर्घटना में भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर आने के बाद तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है. एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास अधिकारियों के साथ निकटता से समन्वय करने का निर्देश दिया है.

'दुर्घटना से गहरा सदमा लगा'- विदेश मंत्री जयशंकर

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, 'सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है. रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं.'

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Saudi Arab Accident, Saudi Arabia, Micca Madina
