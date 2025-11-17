सऊदी अरब हादसा: बस में सवार सभी लोगों की लिस्ट आई सामने

सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार को उमरा करने गए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने के कारण आग की चपेट में आने से कम से कम 42 भारतीयों की मौत की आशंका है. जानकारी के मुताबिक बस में कुल 46 लोग सवार थे, जिनमें से 42 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है.

इसी बीच हमारे पास बस में मौजूद सभी लोगों के नामों की सूची भी है, जिसे आप नीचे देख सकते हैं.

Serial Number यात्रियों का नाम 1. इरफान अहमद 2. हमेरा नजनीन 3. सबीहा सुल्ताना 4. हमदन 5. इजान 6. नसीरुद्दीन 7. उमाइजा 8. मरियम फातिमा 9. शेख जैन 10. मेहरिशा 11. महोम्मद 12. रिदा थरीन 13. उजैरुद्दीन 14. अख्तर बेगम 15. अनीज फातीमा 16. अमीना बेगम 17. सारा बेगम 18. सलीम 19. शबाना बेगम 20. हुजैफा जफर 21. रिजवाना बेगम 22. सलाउद्दीन 23. फराना सुल्ताना 24. तस्मिया तरहीन 25. सना 26. अब्दुल खारीद 27. गोसिया बेगम 28. शहनाज 29. मोहम्मद अली 30. रहमतबी 31. रहीम उनीसा 32. मोहम्मद शोएब 33. रईस बेगम 34. शाहजहान 35. सारा मोहम्मद 36. मोहम्मद मंजूर 37. जहीन बेगम 38. फरहीन बेगम 39. शोकत 40. जाकिया 41. परवीन बेगम 42. मस्तान 43. सोहेल 44. अब्दुल शोएब 45. मोहम्मद मोलाना 46. शिराहति

बस में सवार अधिकतर यात्री तेलंगाना के थे. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, घटना मुफ़रीहाट नामक स्थान पर लगभग 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार) हुई. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कई यात्री हादसे के वक्त कथित तौर पर सो रहे थे. डीजल टैंकर से टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे बचने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला.

लोगों की मदद के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर

भारतीय श्रद्धालु मक्का से मदीना जा रहे थे. तेलंगाना भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है. इस दुर्घटना की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है. ये भी पता लगाने की कोशिश जा रही है कि तेलंगाना के कितने श्रद्धालु इस बस में सवार थे.

जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ऑफिस में 24X7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.

8002440003 (Toll free)

0122614093

0126614276

0556122301 (WhatsApp)

तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है. अधिकारियों के नंबर नीचे दिए गए हैं.

वंदना: मोबाइल- +91 98719 99044

चौधरी चक्रवर्ती: मोबाइल- +91 99583 22143

रक्षित नील: मोबाइल- +91 96437 23157