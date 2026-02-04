लीबिया के तानाशाह रहे गद्दाफी के बेटे को किसने और क्यों गोलियों से भून डाला?

लीबिया के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. दिवंगत नेता मुअम्मर गद्दाफी के सबसे चर्चित पुत्र सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस घटना की पुष्टि मंगलवार को उनके वकील खालिद अल-ज़ायदी, परिवार के करीबी सूत्रों और लीबियाई मीडिया द्वारा की गई है. हालांकि, उनकी हत्या किन परिस्थितियों में और किस वजह से हुई, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक या स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है.

सैफ अल-इस्लाम का लीबिया के इतिहास और राजनीति में गहरा दखल रहा है. साल 2011 की क्रांति से पहले देश की नीतियों को तय करने में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीतिक स्थिति और छवि काफी कमजोर हो गई थी. उन पर गंभीर कानूनी आरोप भी थे. साल 2015 में लीबिया की एक अदालत ने उन्हें 2011 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों को कुचलने के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी. इसके अलावा, उन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में 'मानवता के खिलाफ अपराध' के मुकदमे भी चल रहे थे.

साल 2021 में सैफ अल-इस्लाम ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में कदम रखने की कोशिश की थी. उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन लीबिया में जारी राजनीतिक अस्थिरता और गतिरोध के कारण वे चुनाव अंततः रद्द कर दिए गए. अब उनकी हत्या के साथ ही गद्दाफी वंश के इस सबसे प्रभावशाली वारिस के सफर का अंत हो गया है.