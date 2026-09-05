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रूस अगले 72 घंटों तक कीव पर नहीं करेगा हमला, राष्ट्रपति पुतिन ने दिए आदेश

एयरपोर्ट पर रूसी दूत किरिल दिमित्रिएव ने इन दूतों का स्वागत किया. दिमित्रिएव ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के विमान से उतरने के दौरान उनसे मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं.

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रूस अगले 72 घंटों तक कीव पर नहीं करेगा हमला, राष्ट्रपति पुतिन ने दिए आदेश
पुतिन आज अमेरिकी दूतों से मुलाकात कर सकते हैं.
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमले रोकने के लिए 72 घंटे का समय देने का आदेश दिया है
  • यह आदेश अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की कीव यात्रा की तैयारियों से जुड़ा हुआ है
  • अमेरिकी दूत मॉस्को पहुंचे हैं जहां उन्होंने रूसी अधिकारियों का स्वागत किया और शांति वार्ता की उम्मीद जताई
क्या कीव में हवाई हमलों पर लगी रोक आगे भी बढ़ेगी?

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को रूस की समाचार एजेंसी 'तास' को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमले रोकने के लिए 72 घंटे का समय देने का आदेश दिया है. पेस्कोव ने कहा कि पुतिन ने आदेश दिया है कि आज आधी रात से शुरू होकर तीन दिनों तक कीव पर कोई हमला न किया जाए. उन्होंने बताया कि यह फैसला शांति वार्ता के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ़ और जेरेड कुशनर की कीव यात्रा की तैयारियों से जुड़ा है.

जेलेंस्की ने दिया था प्रस्ताव

रूसी सरकारी समाचार माध्यमों के अनुसार, यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले को खत्म करने की रुकी हुई कोशिशों को फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शनिवार को मॉस्को पहुंचे. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों पक्षों ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि दूतों की यात्रा के दौरान यूक्रेन हवाई हमले रोक देगा और मॉस्को से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया था. अब मॉस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. 

कल कीव जा सकते हैं अमेरिकी दूत

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी 'तास' के अनुसार, एयरपोर्ट पर रूसी दूत किरिल दिमित्रिएव ने इन दूतों का स्वागत किया. दिमित्रिएव ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के विमान से उतरने के दौरान उनसे मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं और साथ में लिखा, "मॉस्को में शांतिदूतों का स्वागत है." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद विटकॉफ और कुशनर पिछली बार जनवरी में मॉस्को गए थे, जब उन्होंने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. वे कभी कीव नहीं गए हैं, लेकिन जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें रविवार को यूक्रेनी राजधानी में उनके आने की उम्मीद है. 

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